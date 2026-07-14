“Sophia Loren ricoverata in ospedale”, fan in ansia e interviene la nipote Alessandra Mussolini: come sta la diva L’ex politica è intervenuta per fare chiarezza sulle condizioni di salute dell’attrice e smentire il tutto: “Zia Sophia sta bene”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Come sta davvero Sophia Loren? Le voci sul presunto ricovero dell’attrice hanno fatto rapidamente il giro del web alimentando l’ansia dei fan. A rassicurare tutti ci ha pensato la nipote Alessandra Mussolini, che ha parlato direttamente con la diva e condiviso un messaggio sui social per fare chiarezza una volta per tutte sulle due condizioni di salute. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli

Sophia Loren ricoverata in ospedale: come sta (davvero) l’attrice

Sono bastate poche ore perché la notizia del presunto ricovero di Sophia Loren circolasse sul web suscitando apprensione tra i milioni di fan dell’attrice. A mettere fine alle indiscrezioni, però, è stata Alessandra Mussolini, nipote della celebre diva, che ha deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza. Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, infatti, l’ex politica ha raccontato di aver parlato personalmente con la zia, smentendo categoricamente le notizie che stavano circolando. "Ho parlato con mia zia Sophia. Sta a casa, sta benissimo, non è ricoverata per niente, anzi ringrazia tutti i suoi ammiratori" ha spiegato Mussolini, aggiungendo: "Vi devo dire una cosa: è piena di vita. Un saluto a tutti".

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Il messaggio di Alessandra Mussolini: la verità sulle condizioni della zia Sophia Loren

Per rassicurare il pubblico – come detto – Alessandra Mussolini ha chiarito la situazione sui social, entrando nel dettaglio e ribadendo che Sophia Loren gode di buona salute e che le indiscrezioni diffuse nelle ultime ore non corrispondono in alcun modo alla realtà. "In queste ore stanno circolando tante notizie su mia zia Sophia e sento il bisogno di rassicurarvi personalmente. Zia Sophia sta bene. Non è ricoverata in ospedale e le voci che si stanno diffondendo non corrispondono alla realtà. È serena e forte, con quella straordinaria energia che da sempre la accompagna e che tutti voi conoscete». Nel suo messaggio la nipote della diva ha voluto condividere anche un pensiero che Sophia Loren avrebbe espresso nei confronti del suo pubblico. "Mi ha chiesto di dirvi una cosa molto semplice, ma che le sta davvero a cuore: grazie. Grazie per l’affetto, per i messaggi, per la vicinanza e per l’amore che non avete mai smesso di dimostrarle in tutta la sua carriera. Il vostro affetto è un regalo prezioso e continua a emozionarla ogni giorno".

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