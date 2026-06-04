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C’è stato un momento in cui il cinema italiano rischiava, faceva cose folli e conquistava il mondo. Il sodalizio tra Sophia Loren e Marcello Mastroianni, diretti da Vittorio De Sica in Matrimonio all’italiana (1964), ne è la prova assoluta. Oggi questo cult intramontabile rinasce per la prima volta in 4K UltraHD in Home Video. Una masterclass di recitazione e narrazione ferocissima, da riscoprire subito per capire cos’era il vero cinema.