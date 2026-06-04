Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sophia Loren e Marcello Mastroianni, quando il cinema italiano rischiava davvero: la riscoperta di una coppia irripetibile

Il capolavoro del 1964 diretto da Vittorio De Sica con la coppia unica formata da Sophia Loren e Marcello Mastroianni debutta per la prima volta in versione rimasterizzata 4K UltraHD

Andrea Aurora

Andrea Aurora

SEO Specialist – Copywriter

SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

C’è stato un momento in cui il cinema italiano rischiava, faceva cose folli e conquistava il mondo. Il sodalizio tra Sophia Loren e Marcello Mastroianni, diretti da Vittorio De Sica in Matrimonio all’italiana (1964), ne è la prova assoluta. Oggi questo cult intramontabile rinasce per la prima volta in 4K UltraHD in Home Video. Una masterclass di recitazione e narrazione ferocissima, da riscoprire subito per capire cos’era il vero cinema.

Salute

Herpes zoster e diabete

Fragilità, prevenzione e vaccinazione

LEGGI

Personaggi

Pamela Prati

Pamela Prati
Enrico Borello

Enrico Borello
Ludovico Fremont

Ludovico Fremont
Anticipazioni Domenica In, la conduttrice Mara Venier

Mara Venier

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963