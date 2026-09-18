Sophia Loren, è in vendita la storica villa sull'Appia Antica: 700 mq, una grotta e un mosaico antico. Il prezzo (impensabile)
La villa sull'Appia Antica di Sophia Loren è stata nuovamente messa in vendita con i suoi 700 mq. Ecco quanto costa
Sophia Loren e il marito Carlo Ponti (produttore) sono stati i proprietari di una storica dimora posizionata sull’Appia Antica a Roma. In queste ore è stato annunciato che la villa sarà messa in vendita per la seconda volta. La trattativa è stata stavolta gestita dall’agenzia Italy Sotheby’s International Realty, subentrata alla Forbes Properties.
La storica villa di Sophia Loren e il prezzo da capogiro
La casa di Sophia Loren è posizionata a pochi minuti dal centro storico di Roma, sopra una vecchia cava di basalto integrata in un parco con portici, terrazze e cortili. Una villa che è stata progettata dall’architetto Andrea Busiri Vici e che è posizionata su due piani. Al piano inferiore ci sono tre saloni con camino, una cucina molto grande e due bagni; al piano superiore è invece possibile vedere cinque camere da letto, cinque bagni, una biblioteca e un giardino di inverno.
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Un grande impatto lo ha però la sala da pranzo, che si sviluppa in una grotta antica di epoca romana. Nella stessa grotta, è invece presente un prezioso mosaico che raffigura la testa di Medusa. L’area posteriore della villa viene invece adibita spesso in spazi per organizzare eventi e ricevimenti. "È una casa con un’identità molto forte, e sono proprio queste caratteristiche, impossibili da replicare, a renderla una proprietà rara e, per molti aspetti, irripetibile", ha fatto sapere Clemente Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty.
Quanto costa la villa di Sophia Loren messa in vendita
La casa si divide in due piani, con 700 metri quadrati e un gioiello nascosto. La cifra è al momento in trattativa riservata, ma si pensa che possa oscillare tra i 15 e i 20 milioni di euro. In realtà, già nel 2018, la proprietà era stata proposta a 19 milioni ma non erano stati trovati acquirenti.
C’è inoltre da dire che, nel corso degli anni, la villa ha avuto una grande trasformazione e che è ora diventata un vero e proprio salotto culturale. Quest’ultimo è stato frequentato dai grande nomi del mondo del cinema mondiale come Federico Fellini e Vittorio De Sica, oltre che Roberto Rossellini, Anthony Quinn, Kirk Douglas e Silvana Mangano.
La villa è inoltre stata scelta da Alberto Sordi come set per girare la famosa scena iniziale del film Un tassinaro a New York. Un affare grandissimo, per chi deciderà di rendere propria la tradizionale villa dell’attrice hollywoodiana.
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