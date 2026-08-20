Sons of Anarchy, la reunion è realtà: Charlie Hunnam e il cast si ritrovano dopo 12 anni ma il motivo nasconde un grande colpo di scena Annunciato lo spin-off della serie, ritorna la storica fratellanza: Charlie Hunnam e il cast originale insieme in una trama sospesa tra realtà e finzione.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per anni i fan hanno sperato di rivederli insieme e ora quella possibilità prende la giusta piega. La reunion di Sons of Anarchy si farà e rivedrà Charlie Hunnam e alcuni dei volti più amati della serie, da Ron Perlman a Katey Sagal. Ma non sarà un ritorno convenzionale della storia di Jax Teller e dei SAMCRO. Gli attori saranno chiamati a giocare con la propria immagine e con il peso di un successo rimasto nell’immaginario collettivo. Un’idea insolita ma molto, molto interessante. Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più.

Sons of Anarchy, il cast originale si riunisce nello spin-off Legends: cosa sappiamo

FX e Hulu hanno annunciato a sorpresa Legends, una nuova miniserie ambientata nell’universo di Sons of Anarchy. Il progetto, ideato da Charlie Hunnam, avrà una struttura da "meta-thriller" e vedrà l’attore tornare insieme a diversi interpreti della serie originale. Non si tratterà né di un sequel né di un prequel. La storia partirà infatti da una reunion del cast di Sons of Anarchy organizzata durante una convention per i fan, dove il confine tra gli attori e i personaggi che hanno interpretato diventerà sempre più sottile. La sinossi ufficiale spiega: "Quando il cast di Sons of Anarchy si riunisce a una convention per i fan dopo oltre un decennio, il confine tra vita e arte si fa labile, mentre questa fratellanza spezzata si ritrova ad affrontare una minaccia reale più pericolosa di qualsiasi cosa abbia mai affrontato nella sua serie". Accanto a Charlie Hunnam torneranno Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates e Theo Rossi. Gli attori interpreteranno però loro stessi, in linea con l’impostazione metanarrativa della serie.

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Sons of Anarchy, il creatore della serie approva ma precisa: "Si tratta di un omaggio alla serie"

Kurt Sutter, creatore di Sons of Anarchy, ha specificato di non essere coinvolto direttamente nella produzione. Tuttavia, raccontato di essere stato contattato da Hunnam durante lo sviluppo dell’idea e di avergli dato la propria approvazione. Secondo lui, Legends non riguarda direttamente la mitologia e i personaggi originali, ma rappresenta piuttosto un omaggio alla serie e all’eredità lasciata ai suoi fan: "Non ha nulla a che fare con i personaggi che ho creato o con la mitologia. Riguarda la serie e la sua eredità, e francamente, ci sono migliaia di persone responsabili di quell’eredità." Sutter, dopo aver letto la sceneggiatura, ha inoltre elogiato il lavoro di Hunnam, dichiarandosi convinto che il pubblico apprezzerà questa nuova avventura.

Anche Nick Grad di FX ha espresso entusiasmo per l’iniziativa, definendola un progetto capace di combinare l’affetto per Sons of Anarchy con un gioco originale tra realtà e finzione. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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