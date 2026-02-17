Sonia Bruganelli e il ‘caso’ Lucio Presta, anche Marco Salvati torna all’attacco dell’ex moglie di Bonolis: “Tutto vero” L’autore televisivo ed ex assistente del conduttore romano si è unito alle accuse del manager riguardo i tradimenti che portarono alla fine del matrimonio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Suo malgrado, Sonia Bruganelli è tornata a fare parlare di sé. I (presunti) retroscena svelati da Lucio Presta nel suo nuovo libro, infatti, hanno riportato la fine del matrimonio tra la produttrice televisiva e Paolo Bonolis al centro delle discussioni nel mondo della cronaca rosa. Nella polemica si è inserito anche Marco Salvati, autore tv ed ex assistente dello stesso Bonolis, che si è di fatto unito alle accuse del manager cosentino. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Bonolis-Bruganelli, Marco Salvati dice la sua sulle accuse di Lucio Presta

A distanza di più due anni la fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è tornata a infiammare il mondo del gossip. Il motivo? Nel suo nuovo libro L’uragano, Lucio Presta ha dedicato ampio spazio alla fine della collaborazione con il conduttore romano, rivelando alcuni presunti retroscena legati all’ex moglie di Bonolis che avrebbero portato all’incrinarsi dei rapporti. Stando alle parole del manager calabrese (e marito di Paola Perego) Sonia Bruganelli avrebbe infatti raccontato al compagno di averlo tradito proprio con lui; Presta avrebbe poi replicato di avere tra le mani l’elenco degli amanti avuti dall’autrice tv in cui lui, peraltro, non figurava.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Quello che mi sento di dire è che quanto ha scritto Presta nel suo libro, rispetto alle parti in cui mi ha citato, è tutto vero. Quando Presta scrive che tutti sapevano, lo fa perché è vero: tutti sapevano. Non mi va di fare i nomi, così come non li ha fatti lui, perché di mezzo ci sono dei figli da tutelare" ha svelato Marco Salvati in un’intervista rilasciata a Fanpage. L’autore televisivo e fedelissimo di Paolo Bonolis (che con lui ha lavorato al Festival di Sanremo, Ciao Darwin, Avanti un altro!, Chi ha incastrato Peter pan? e tanti altri show) ha di fatto sottoscritto le accuse di Presta, senza tuttavia entrare nel dettaglio: "Non mi interessano i nomi dei presunti amanti di Sonia: se la situazione stava bene a Paolo, contenti tutti. Trovo sminuente e umiliante parlarne, specialmente per un uomo della cultura e dell’intelligenza di Bonolis. (…) Lo ribadisco: confermo ogni parola del racconto di Presta".

La fine del sodalizio con Paolo Bonolis e l’attacco a Sonia Bruganelli: il retroscena

Marco Salvati è tornato dunque all’attacco di Sonia Bruganelli, che aveva già criticato duramente in passato accusandola di averlo ‘cacciato’ dai programmi di Paolo Bonolis. Nella recente intervista a Fanpage Salvati è tornato a parlare proprio della fine della collaborazione con l’autore romano, ribadendo la responsabilità dell’ex moglie di quest’ultimo: "Tutto è partito da una forte lite con Sonia Bruganelli a Formentera. Un contrasto che io, scioccamente, ho trascinato fino a Roma perché ferito da alcune sue esternazioni pubbliche. Sono passati due anni, ne ho pagato le conseguenze e oggi dico ‘amen’. D’altronde, in quel gruppo di lavoro non sono né il primo né l’ultimo a essere fatto fuori".

Potrebbe interessarti anche