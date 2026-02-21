Sonia Bruganelli pungente, cita Bonolis nell'affondo finale a Lucio Presta: "Il mio ex è il mio più grande fan" Quando un semplice scatto diventa l'affondo perfetto dopo giorni di tensioni e attacchi simultanei, tra gossip e una felpa con una scritta che ha già scatenato le polemiche.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Negli ultimi giorni il nome di Sonia Bruganelli è tornato a circolare insistentemente, non per impegni lavorativi, quanto più per un gossip costante su presunte (ma non confermate) infedeltà verso il suo ex marito Paolo Bonolis, oltre che da una serie di post sui social che sembrano rispondere con sarcasmo alle accuse e indiscrezioni che la riguardano. Il tutto è partito da una vicenda legata al contenuto del libro L’uragano scritto da Lucio Presta, noto agente di vip, e alle dichiarazioni di Marco Salvati, storico autore tv, entrambi vicinissimi proprio a Bonolis. Nel libro e nei successivi interventi, Presta ha avanzato accuse pesanti sui presunti tradimenti di Bruganelli ai danni dell’ex marito Bonolis, con Salvati che ha seguito: "Lo ribadisco: confermo ogni parola del racconto di Presta". A quel punto, tra controdichiarazioni da parte di figure vicine alla produttrice, e post taglienti di lei e il compagno Angelo Madonia, si è aperto in silenzioso scontro.

I post sul compleanno di Sonia Bruganelli e i messaggi celati dietro le immagini

Ieri Sonia Bruganelli ha compiuto 52 anni e ha deciso di trascorrere la giornata in compagnia del fidanzato Angelo Madonia, volando a Parigi per festeggiare lontano dai riflettori. Ma è stato nel pomeriggio che Bruganelli ha condiviso qualcosa di ben più rilevante per il gossip: tra la ricondivisione di un auguri e l’altro da parte di amici e vip, spicca la foto di una felpa con cappuccio, appoggiata su un manichino, che recita la scritta: "My ex is my biggest fan". Una frase chiara e ironica, tutt’altro che casuale, che tradotta in italiano vuol dire letteralmente: "Il mio ex è il mio più grande fan". In un contesto in cui gli ultimi sviluppi mediatici hanno riportato sotto i riflettori tanto la sua vita privata, in particolare le dinamiche legate alla fine del matrimonio con Bonolis, questa scritta è stata letta da molti come una frecciata ponderata ma elegante, verso chi ha sollevato polemiche e insinuazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non solo la felpa: il significato del messaggio social e il legame con Bonolis

Dietro a quella immagine c’è molto più di quanto si pensi: l’opinionista va contro una narrazione che vuole fermamente rifiutare, mostrando piuttosto una versione dei fatti in cui tra lei e il suo ex marito sembrano prevalere rispetto e stima reciproca, oltre che una dose di sana ironia, piuttosto che rancore o conflitto. È interessante notare come, in un periodo in cui sui social e nelle interviste pubbliche si parla senza mezzi termini di tradimenti, ritrovamenti di presunti amanti e retroscena intimi, Bruganelli non si si tirata indietro, entrando indirettamente nel merito delle accuse.

Potrebbe interessarti anche