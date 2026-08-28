Sonia Bruganelli si sfoga (con classe) contro gli haters: “Sono vecchia e ho le rughe”. Poi spiazza sul compagno Angelo Madonia: "Ecco perché sta con me" La produttrice e opinionista si è scagliata contri i soliti odiatori da tastiera in un video-selfie al veleno. E non sono mancate stoccate a chi la critica per l'età del fidanzato.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Torna all’attacco, Sonia Bruganelli, con un video-selfie che prende di mira i soliti haters social. La produttrice ed ex moglie di Paolo Bonolis, come riporta l’Adnkronos, avrebbe replicato con piglio ad alcuni commenti degli utenti del web sul suo aspetto fisico e sulla sua età. Poi, per prevenire ulteriori critiche, la battuta sulla differenza d’età con l’attuale compagno Angelo Madonia, e sul motivo per il quale (secondo gli odiatori) il ballerino starebbe insieme a lei. Ecco qui sotto tutti i particolari della storia.

Sonia Bruganelli, lo sfogo di classe contro gli haters

L’opinionista tv e imprenditrice Sonia Bruganelli non si è mai nascosta dietro a un dito. Ancora risuonano, nella memoria degli appassionati di Ballando con le Stelle, gli scontri epici con Selvaggia Lucarelli ai tempi della sua partecipazione (era il 2024) al dance show di Rai 1. E anche stavolta, la furia dell’ex di Bonolis si è fatta sentire senza sconti. A farne le spese, come riporta l’Adnkronos, sarebbero stati gli haters che da anni la sommergono di insulti e commenti sul suo aspetto o sulle sue scelte di vita.

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"Voglio dire, ma cosa vi interessa? Ma perché mi venite a rompere su queste cose? Ma fatevi una vita", ha spiegato Bruganelli in un video-selfie. Poi ha ribaltato il ‘tavolo’, anticipando con un tocco di ironia ulteriori attacchi dai soliti utenti: "Vi anticipo… ho le macchie, non c’ho le ciglia al momento…C’ho le rughe nel collo…che altro ho?".

E ancora, l’imprenditrice si è concentrata sull’ipocrisia di certi followers: "Poi, mi scrivete in direct, vi rispondo e allora mi volete bene. Ma fateci pace, davvero…". Per finire poi con una serie di battute pungenti, che hanno coinvolto anche il compagno attuale Angelo Madonia.

La battuta inattesa di Sonia Bruganelli sul compagno Angelo Madonia

In un crescendo di intensità molto teatrale, Bruganelli ha elencato gli altri difetti che le vengono imputati, dalle unghie da rifare all’anello a cui mancherebbe un brillante. "E sono anche vecchia", ha concluso, "ho 52 anni. Il mio compagno ne ha 42 anni e sta con me perché ho i soldi. Ragazzi siete dei geni. Vorrei dire che se non ci foste bisognerebbe inventarvi, ma no".

Ancora una volta, e con una massiccia dose di autoironia, Sonia è riuscita a mettere a tacere gli attacchi ingiusti. Certo, se dall’altra parte ci fosse stata una Selvaggia Lucarelli, gli appassionati di battibecchi avrebbero potuto contare su una contro-replica altrettanto piccata. Ma stavolta il ‘nemico’ sono i social, e al massimo all’indirizzo della produttrice arriveranno altre critiche nei commenti o in privato. Ottimo materiale per il prossimo video-sfogo, immaginiamo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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