Sonia Bruganelli, il dramma della figlia Silvia e la frase di Bonolis: "Quando non ci sarai tu, ci sarò io". E svela cos'ha fatto Madonia
La produttrice racconta a Silvia Toffanin la paura per il delicato intervento al cuore della figlia, il lungo ricovero e giorni in cui anche Paolo Bonolis ha dovuto trovare la forza.
Sonia Bruganelli tornata a Verissimo, racconta uno dei momenti più difficili attraversati dalla sua famiglia, quello legato alla salute della figlia Silvia Bonolis. La 23enne, figlia della produttrice e di Paolo Bonolis, ha dovuto affrontare un delicato intervento al cuore dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni, trascorrendo circa due mesi in ospedale e diversi giorni in terapia intensiva. Un periodo che ha riportato a galla paure già vissute in passato, ma durante il quale la famiglia è riuscita anche a stringersi ancora di più intorno a lei.
Sonia Bruganelli sulla figlia Silvia Bonolis: quando la febbre diventa un allarme
Tutto è iniziato con una febbre che continuava a comparire e scomparire, un sintomo che nel caso di Silvia doveva essere monitorato con particolare attenzione per via della sua storia clinica. La ragazza, infatti, era già stata sottoposta a due interventi al cuore, uno quando aveva appena pochi giorni di vita e un altro all’età di sei anni: "Non è stato un periodo facile, improvvisamente si è fatto tosto. Purtroppo Silvia è stata male. D’urgenza l’abbiamo portata in ospedale aspettando che fosse operata", ha raccontato Bruganelli a Silvia Toffanin.
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Gli accertamenti hanno poi permesso ai medici di capire che dietro quella febbre c’era un problema molto più serio: "Questa febbre andava e veniva. Alla seconda ecocardiografia ci è stato detto che aveva un’endocardite. Questa cosa ci ha lasciato basiti perché l’endocardite aveva già lavorato e il suo condotto e la sua valvola erano arrivati quasi alla fine del percorso". Prima dell’operazione, però, è stato necessario attendere che l’infezione venisse eliminata: Silvia è rimasta in ospedale per circa tre settimane prima di poter affrontare l’intervento.
Verissimo: la paura di Sonia e la reazione di Paolo Bonolis
Per Sonia il ricovero della figlia ha significato fare i conti con una paura già conosciuta, ma questa volta con una consapevolezza diversa e con una situazione che si è improvvisamente fatta urgente: "Come ho reagito? Inizialmente con la solita rabbia e con i soliti sensi di colpa. Mi dicevo come non avessi potuto ad accorgermi. Ma avevamo fatto davvero di tutto".
In quei giorni anche Paolo Bonolis ha avuto un ruolo fondamentale, scegliendo però di affrontare la situazione con il suo modo di fare, cercando di trasmettere forza alla madre di sua figlia: "Paolo ha reagito dicendomi ‘vai e non ti preoccupare, quando non ci sarai tu ci sarò io’". Una frase che, racconta Bruganelli, racchiude bene il modo in cui il conduttore ha cercato di affrontare quei momenti: "Lui ha una caratteristica: vedere l’aspetto positivo delle cose. Ma se l’aspetto positivo non c’è, lui si ferma".
Una famiglia unita intorno a Silvia
L’operazione ha portato alla sostituzione della valvola e Silvia ha dovuto affrontare anche un periodo delicato dopo l’intervento, con il ricovero in terapia intensiva. Per Sonia sono state settimane durissime, ma proprio nel momento più complicato è arrivato anche il sostegno di Angelo Madonia, il suo compagno, che è rimasto al suo fianco durante il lungo ricovero: "Angelo mi ha supportato molto. L’obiettivo era portare Silvia fuori dall’ospedale. E l’abbiamo portata fuori". Un sostegno che ha avuto un significato importante anche nel rapporto con Paolo, tanto che Bonolis ha voluto ringraziare personalmente Madonia per la presenza dimostrata nei confronti di Sonia. "Paolo ha ringraziato Angelo per essere stato presente e per la tempra mostrata con me. Io ero distrutta e tutte le sere mi stava accanto".
Oggi, con Silvia finalmente fuori dall’ospedale, resta il ricordo di settimane che hanno messo tutti a dura prova, ma anche la consapevolezza di essere riusciti ad affrontarle insieme: "Mi fa stare bene perché io sto bene. Stiamo tutti bene", ha concluso Sonia, lasciando spazio soprattutto al sollievo per la fine di un incubo.
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