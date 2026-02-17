Sonia Bruganelli replica alle accuse di tradimento di Lucio Presta: "Ingratitudine", poi interviene Madonia Prosegue il botta e risposta tra Bruganelli e l'ex agente di Bonolis, e quando il silenzio non basta più, i social diventano un campo di battaglia, tra accuse pesanti e verità da chiarire.

Dopo giorni di voci, ricostruzioni e dichiarazioni incrociate, era quasi inevitabile che arrivasse una replica. Sonia Bruganelli ha scelto di rispondere, e lo ha fatto affidandosi a messaggi brevi, simbolici e carichi di significato, pubblicati sui social. Una risposta che, pur non citando mai direttamente i destinatari, appare come un chiaro messaggio, e si inserisce in una vicenda che continua ad alimentare curiosità e polemiche.

Il messaggio social di Sonia Bruganelli e l’intervento di Angelo Madonia

La scelta di parlare, seppur indirettamente, arriva dopo le recenti affermazioni di Lucio Presta e, a seguire, di Marco Salvati, ex collaboratori storici di Paolo Bonolis. La risposta di Sonia Bruganelli prende forma attraverso frasi secche ripubblicate sui social. L’imprenditrice decide infatti di condividere sulle sue stories un aforisma che recita: "Non fare del bene se non hai la forza di sopportare l’ingratitudine". Una frase che, letta nel contesto attuale, assume un peso specifico evidente e lascia intendere un sentimento di delusione profonda nei confronti di chi oggi parla.

A rafforzare il messaggio arriva poi una seconda frase, ricondivisa da una storia pubblicata da Angelo Madonia: "L’ossessione è l’ultima difesa di chi non è stato scelto". Anche in questo caso nessun nome, ma sembra voler ribaltare la narrazione emersa nei giorni precedenti, suggerendo una lettura alternativa delle accuse ricevute.

Le accuse pesanti di Lucio Presta

Il contesto in cui matura questa replica è tutt’altro che leggero. Lucio Presta, nei giorni scorsi, aveva infatti rilasciato dichiarazioni molto dure, parlando di presunti tradimenti di Sonia Bruganelli durante il matrimonio con Paolo Bonolis. Parole che hanno immediatamente fatto il giro del web: "Ti vorrei dire che tua moglie è stata con quel chirurgo, quel noto conduttore, quel noto cantante che ha vinto Sanremo, quel noto ballerino, quel dirigente e altri che vorrei evitarti, con un artista di un musical, forse una delle poche volte che l’ho vista innamorata di un uomo. E attenzione, quella persona l’hai portata con te e con me a Firenze".

Il sostegno di Salvati e il peso delle conferme

A rendere la situazione ancora più complessa è stato l’intervento di Marco Salvati, ex assistente storico di Paolo Bonolis, che ha di fatto avallato la versione di Presta. Le sue parole sono state altrettanto nette: "Quello che mi sento di dire è che quanto ha scritto Presta nel suo libro, rispetto alle parti in cui mi ha citato, è tutto vero. Quando Presta scrive che tutti sapevano, lo fa perché è vero: tutti sapevano. Non mi va di fare i nomi, così come non li ha fatti lui, perché di mezzo ci sono dei figli da tutelare".

Sonia Bruganelli sembra ora muoversi su un doppio binario: da un lato la volontà di difendere la propria dignità, dall’altro la scelta di non entrare nel merito delle accuse, evitando uno scontro diretto che potrebbe avere conseguenze ancora più ampie.

