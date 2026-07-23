Sonia Bruganelli fa piazza pulita dei ‘suoi’ autori: l’indiscrezione sul repulisti in atto e il destino dell’amico (speciale) silurato L'ex di Paolo Bonolis, stando agli ultimi retroscena, avrebbe deciso di rinnovare il suo 'pool' di collaboratori nella società SDL. In passato si era scontrata con Salvati.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Giuseppe Scagliola. Questo il nome dell’autore di Ciao Darwin – e storico collaboratore di Sonia Bruganelli – che stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia sarebbe stato allontanato dalla società di produzione dell’ex di Bonolis. I due, amici di lunga data oltre che colleghi, erano stati curiosamente paparazzati nel 2023 dal settimanale Vero, beccati a baciarsi (ma era soltanto un gesto in amicizia). Ora Scagliola avrebbe troncato lavorativamente con Sonia, così come accadde anni fa a un altro storico autore di Bonolis, Marco Salvati. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Sonia Bruganelli, il retroscena sul licenziamento dell’autore Giuseppe Scagliola

Tra gli autori di Ciao Darwin, Giuseppe Scagliola sarebbe stato per anni anche uno dei collaboratori più fidati di Sonia Bruganelli. Ma a quanto pare la produttrice tv, ora, avrebbe deciso di troncare il rapporto in un momento di ‘repulisti’ generale all’interno della sua società SDL. Lo ha spiegato l’esperto Gabriele Parpiglia nella sua rubrica, con affermazioni che lasciano di stucco: "Bruganelli ultimamente ha deciso di cambiare il suo parco autori di SDL…troncando i rapporti con alcuni tra i suoi più fedelissimi. Tra questi Giuseppe Scagliola, che di Sonia era amico e confidente. Che cosa sarà successo tra i due?".

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Non vengono però forniti dettagli sui motivi dell’addio, che resta per ora un’indiscrezione da verificare, per quanto suggestiva e carica di (potenziale) significato. Nel frattempo, al calderone dei rumors Parpiglia ha aggiunto anche un altro scoop legato a Bruganelli. Grande appassionata di libri, l’ex di Bonolis avrebbe recentemente "registrato tre puntate dedicate ai libri che dovrebbero andare in onda su Italia 1 in seconda serata, anche se nel palinsesto al momento non vi è traccia".

Il caso di Marco Salvati e le tensioni tra Bruganelli e Presta

Se l’addio di Scagliola venisse confermato, si configurerebbe come l’ennesima rottura rumorosa tra Bruganelli e un collaboratore (suo e dell’ex marito). Tre anni fa, come ricorda giustamente Today, era toccato a Marco Salvati (per anni autore di Bonolis) fare le valigie. E a quanto aveva raccontato lui stesso, sarebbe stata proprio Sonia a volere la sua partenza. "Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di", si era sfogato Salvati con un tweet, mentre la produttrice era impegnata sulla pista di Ballando. "Io l’ho fatto quando lo eri e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza".

A queste accuse, Sonia aveva risposto duramente nel corso di un’intervista a Belve: "Marco sul lavoro sono state cose talmente gravi che probabilmente avrei dovuto denunciare e non l’ho fatto…Quindi stiamo parlando di cose gravi, tant’è che se un’azienda prende dei provvedimenti è perché evidentemente erano da prendere. La decisione è stata di Paolo che non c’era e che ha saputo cos’è successo al lavoro".

Poi nel gennaio 2025 arrivò la rottura, pesantissima, tra Paolo Bonolis e il suo storico manager Lucio Presta. E anche quest’ultimo, in una recente autobiografia, non aveva risparmiato stoccate a Bruganelli, indicandola come ‘aguzzino’ di Paolo, e parlando tra l’altro di presunti tradimenti a ripetizione. Su queste parole, puntualmente, si era innestata infine una contro-polemica di Salvati: "Quanto ha scritto Presta nel suo libro, rispetto alle parti in cui mi ha citato, è tutto vero. Quando Presta scrive che tutti sapevano, lo fa perché è vero: tutti sapevano. Non mi va di fare i nomi, così come non li ha fatti lui, perché di mezzo ci sono dei figli da tutelare".

Insomma, nel giro di tre anni appena, tre collaboratori di peso che ruotavano attorno alla figura Sonia Bruganelli le si sono rivoltati contro. Lei ha sempre risposto per le rime, e adesso pare che abbia messo in atto una campagna di ‘pulizie’ massiccia all’interno della sua società. Cosa c’è di concreto, lo capiremo non appena emergeranno altri dettagli o commenti dai diretti interessati. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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