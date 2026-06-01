Sonia Bruganelli nel mirino di Lucio Presta: “La odio da quando la conosco”. E svela un retroscena choc su Belen e Corona
Il noto manager dello spettacolo si è scagliato ancora una volta contro l'ex di Paolo Bonolis. Le sue parole durante il Festival di Dogliani. Ecco tutti i dettagli.
È tornato a colpire forte, Lucio Presta, durante una recente intervista al Festival di Dogliani. Il manager dello spettacolo un tempo legato a Paolo Bonolis, dopo le dichiarazioni esplosive contenute nella sua autobiografia "L’uragano", stavolta si è scagliato in particolare contro Sonia Bruganelli (ex di Bonolis). E ha rivelato anche un retroscena inedito su Belen ai tempi della sua relazione con Fabrizio Corona. Ecco tutti i dettagli qui sotto.
Sonia Bruganelli, l’attacco di Lucio Presta durante il Festival di Dogliani
In una lunga conversazione con Giovanni Minoli, al Festival della Tv di Dogliani 2026, Lucio Presta si è scatenato ancora una volta. La prima a finire nel suo mirino è stata Sonia Bruganelli, e anche se l’astio tra i due non è una novità, le ultime dichiarazioni di Presta restituiscono un quadro molto più chiaro della situazione. "Sua moglie Sonia Bruganelli", ha spiegato il manager parlando della fine dell’amicizia con Bonolis, "gli ha detto che eravamo stati a letto insieme, ma sapevamo entrambi che non era vero…È stato l’ultimo colpo di scena per allontanarci, lei ci ha provato in tutti i modi perché io volevo riportare Paolo in Rai a riprendere i pacchi e condurre Sanremo, ma lei non voleva perché ha una società di produzione che lavora con Mediaset".
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Poi la stoccata più pesante: "Io la odio da quando la conosco, ma Paolo con lei soffre della sindrome di Stoccolma…Quando sposi la donna sbagliata è una tragedia".
Il retroscena inedito su Belen e Corona
Anche su Belen Lucio Presta non si è trattenuto. Certo, per la showgirl ha palesato grande affetto e stima. Ma si è comunque lasciato scappare qualche dettaglio notevole: "Una notte l’ho chiamata e le ho detto che doveva scegliere: o me o Corona. Lei ha scelto l’amore…E i risultati si sono visti". Il manager dello spettacolo si è anche espresso sulla famosa ‘farfallina’ di Belen a Sanremo, e pure in questo caso è andato dritto al punto: "Non ne sapevo nulla, era un’idea di Corona…Siamo sicuri che gli abbia fatto bene? Era già sabato, il Festival era andato benissimo, non ce n’era bisogno".
E per finire, l’ultima bordata è toccata ad Antonio Campo Dall’Orto, giudicato un pessimo manager per la Rai: "È come uno che risponde perfettamente a tutti i quiz della patente, ma poi appena prende la macchina si cappotta nel parcheggio". Ancora una volta, come avvenuto in passato con l’esplosiva autobiografia "L’uragano", nessuno si è salvato.
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