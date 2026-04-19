Lucio Presta 'rimpiange' Paolo Bonolis, la replica furiosa di Sonia Bruganelli: “Strano modo di comportarsi...” Prosegue lo scontro a distanza tra l'ex manager e l'ex moglie del conduttore romano. Ecco cosa è successo.

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La frattura tra Sonia Bruganelli e Lucio Presta continua ad alimentare il dibattito nel mondo dello spettacolo, con Paolo Bonolis ancora al centro di un confronto sempre più acceso. Le ultime dichiarazioni dell’ex agente hanno riacceso la polemica con l’ex moglie del conduttore romano, che ha replicato via social in quella che inizia ad assumere i contorni di una diatriba infinita.

Lucio Presta, le parole (taglienti) su Paolo Bonolis e l’ex

Facciamo un passo indietro per i lettori meno informati. Lucio Presta, ex manager di Paolo Bonolis, negli ultimi tempi in diverse occasioni ha parlato del suo rapporto lavorativo e d’amicizia col conduttore Mediaset, asserendo che sua moglie Sonia Bruganelli (ora ex) sia stata una delle ragioni della loro rottura. L’ex opinionista del Gf Vip ha sempre rispedito al mittente – colpo su colpo – le accuse, tra l’altro mai confermate dal diretto interessato Bonolis. Poche ora fa, Presta in una intervista è tornato a parlare della vicenda, rievocando con tono nostalgico il legame con il conduttore e sottolineando quanto fosse significativo anche sul piano umano. "È l’amico che mi manca" ha dichiarato, lasciando trasparire amarezza per la rottura. Tuttavia, alle parole affettuose si sono affiancate affermazioni più pungenti: "Purtroppo è vittima della Sindrome di Stoccolma".

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Un’affermazione interpretata da tutti come l’ennesima frecciata all’indirizzo di Sonia Bruganelli, già accusata in passato di aver inciso negativamente sul loro rapporto. Presta e Bonolis infatti hanno collaborato insieme per oltre 35 anni, per poi separarsi a inizio 2025. A causare la rottura sarebbe stata una divergenza di vedute sul futuro professionale del conduttore. L’agente gli avrebbe consigliato di rilanciare la sua carriera con un trasloco in Rai, ipotesi che Bonolis avrebbe declinato anche a causa – secondo Presta – dell’influenza della Bruganelli che spingeva per una sua permanenza a Mediaset (azienda con cui callabora lei stessa). Ricostruzione, questa, come detto mai confermata esplicitamente da Bonolis.

La replica di Sonia Bruganelli e il silenzio di Paolo Bonolis

La risposta di Sonia non si è fatta attendere ed è arrivata sui social con toni duri. Sotto al posto il post Instagram in cui il giornalista Roberto Alessi ha condiviso l’intervista con Presta, l’ex moglie di Bonolis è intervenuta con parole taglienti:

"Ancora con questa storia dell’amico? Strano modo di comportarsi con le mogli degli amici"

Un commento che evidenzia tensioni mai sopite e un rapporto ormai compromesso. Nel frattempo, Paolo Bonolis resta defilato, evitando interventi diretti e mantenendo una posizione prudente mentre la polemica continua.

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