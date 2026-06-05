Sonia Bruganelli, come sta la figlia Silvia: “Intervento importante, ma nessun trapianto di cuore”. Poi l’appello ai suoi fan Sonia Bruganelli ha parlato sui social dell'intervento a cui è stata sottoposta la figlia Silvia. Non si è trattato di un trapianto di cuore.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Sonia Bruganelli ha pubblicato un video social nel quale ha parlato dell’intervento a cui si è sottoposta Silvia, la figlia 23enne avuta con il conduttore Paolo Bonolis. La ragazza è nata con una patologia cardiaca congenita e, dopo un lungo ricovero in ospedale, ha subìto un’importante operazione chirurgica.

Nata nel 2002, la giovane Silvia ha avuto anche un intervento subito dopo la nascita, a seguito di un’ipossia cerebrale. Nelle ultime settimane è invece stata ricoverata nell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

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Il racconto di Sonia Bruganelli sui social dopo l’intervento e il ricovero di Silvia

Silvia Bonolis è appunto stata ricoverata in ospedale lo scorso 10 maggio, giorno della Festa della Mamma. Lo scorso 4 giugno Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio sul suo profilo social ufficiale e ha specificato che la ragazza non ha subìto un trapianto di cuore, ma è stata comunque sottoposta a un "intervento importante". "Specifico questo affinché non ci siano illazioni, commenti o pseudo articoli che giocano inventando notizie", ha continuato Bruganelli, che ha anche lanciato un appello necessario.

"Donate gli organi!", ha dichiarato lei, che ha continuato affermando che in ospedale ha trovato molti bambini in attesa di un cuore o di un polmone. "In un’epoca in tutto sta diventando sostituibile dall’intelligenza artificiale, l’unica cosa che non è sostituibile è il nostro corpo e quindi i nostri organi. Donarli credo sia un atto di civiltà e rispetto per la vita".

Sonia Bruganelli ha anche dichiarato che salvare la vita di un bambino, di una bambina, di una donna o di un ragazzo diventa spesso un gesto di civiltà: "L’unica cosa che può dare senso a una morte prematura che il senso non ce l’ha, non dovrebbe mai avercelo"

Come sta la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Al momento non sono state specificate le attuali condizioni di salute di Silvia, la figlia di 23 anni di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La stessa produttrice tv ne ha parlato anche sui social subito dopo il ricovero in ospedale e le dimissioni della figlia. "Finalmente siamo a casa" – ha avvisato lei – "Abbiamo voluto condividere con tutti voi solo i momenti belli, ma tutte le persone che sono in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili, perché per noi e per nostra figlia sono famiglia". A divulgare un messaggio è stato anche il fratello Davide Bonolis, che l’ha definita una donna forte, che gli insegna ogni giorno come vivere.

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