Sonia Bruganelli mano nella mano con la figlia Silvia in ospedale, le parole che commuovono: "Piccola grande guerriera" Nel giorno della Festa della Mamma, Sonia Bruganelli condivide dal reparto ospedaliero una toccante dedica alla figlia Silvia, mentre Elena Santarelli rende omaggio alle “super mamme”

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Una foto scattata in ospedale e poche parole, ma cariche di significato. Sonia Bruganelli ha scelto la Festa della Mamma 2026 per condividere un momento molto privato vissuto accanto alla figlia Silvia, ricoverata in questi giorni. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato sui social una dedica intensa rivolta alla sua primogenita:

"Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente, Silvia, piccola grande guerriera. Che onore essere la tua mamma" Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sonia Bruganelli in ospedale con la figlia Silvia

Silvia Bonolis, nata con una patologia cardiaca congenita, è la primogenita di Sonia Bruganelli ed sempre stata al centro della vita della produttrice televisiva. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle ragioni del ricovero, ma il post ha raccolto centinaia di messaggi di affetto e sostegno e oltre 30mila like in poche ore. Tra i messaggi ricevuti, anche quelli di diversi vip che hanno approfittato del post per mandare un segnale di affetto a Sonia: da Giulia Salemi a Paola Caruso, da Luca Favilla a Francesco Panella e molti altri. Non è mancato anche un cuore inviato da Angelo Madonia, che da circa due anni vive con la Bruganelli una bellissima storia d’amore.

Fin dai primi giorni di vita, Silvia ha dovuto affrontare seri problemi di salute legati a una malformazione cardiaca congenita, che ha reso necessario un delicato intervento chirurgico. In seguito all’operazione si sono verificate complicazioni che hanno causato una grave sofferenza cerebrale, con conseguenze neurologiche permanenti soprattutto sul piano motorio. Un’esperienza dolorosa che ha avuto un forte impatto emotivo sull’intera famiglia e in particolare su Sonia, che in passato più volte ha raccontato quanto sia stato difficile accettare quella realtà: "Ho capito che qualcosa non andava quando Silvia aveva sette anni, durante il compleanno del fratello Davide. C’erano tanti bambini che correvano e giocavano, ma lei non poteva farlo. Mi ha colpito profondamente".

Elena Santarelli e il sostegno alle mamme nei reparti pediatrici

Accanto al racconto di Sonia Bruganelli si inserisce quello di Elena Santarelli, da anni impegnata vicino alle famiglie che vivono la malattia dei figli. La conduttrice e showgirl, da anni impegnata accanto alle famiglie dei reparti pediatrici dopo la malattia affrontata dal figlio Giacomo, ha scelto di dedicare questa giornata alle donne che vivono la maternità tra terapie, attese e paure quotidiane. Attraverso alcune immagini condivise sui social, Santarelli ha raccontato l’impatto emotivo di una mattinata trascorsa in ospedale: "Questa mattina è stata più dura del solito". Poi il racconto di una madre alle prese con situazioni familiari delicatissime: "Davanti alla sua storia, sono crollata".

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