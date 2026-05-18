Sonia Bruganelli furiosa per un messaggio di Marco Salvati: "Cambia pelle a necessità", lei mostra la chat privata e lui risponde L’imprenditrice non nasconde la rabbia per il gesto dell’ex collaboratore di Paolo Bonolis, mentre la figlia Silvia è ricoverata in ospedale dopo un intervento.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Non sono giorni semplici per Sonia Bruganelli, che in queste ore sta vivendo con grande apprensione il ricovero della figlia Silvia, nata dal matrimonio con Paolo Bonolis. La produttrice televisiva, pur mantenendo il massimo riserbo sulle condizioni cliniche della ragazza e sui motivi che hanno reso necessario l’intervento chirurgico, ha scelto di condividere alcuni momenti molto personali attraverso le sue Instagram Stories, alternando fotografie della figlia a riflessioni decisamente più dure e amare. Proprio nel mezzo di questo clima delicato è esplosa però una nuova polemica che ha coinvolto Marco Salvati, storico autore televisivo ed ex collaboratore di Bonolis, con cui i rapporti si sarebbero ormai incrinati da tempo. A far discutere è stata la decisione di Bruganelli di pubblicare uno screenshot di una conversazione privata ricevuta dall’autore tv, accompagnandolo con parole molto pesanti che hanno immediatamente attirato l’attenzione del pubblico.

Il messaggio di Marco Salvati che Sonia Bruganelli non ha gradito

Secondo quanto mostrato dalla produttrice sui social, Marco Salvati avrebbe contattato Sonia Bruganelli per chiedere aggiornamenti sulle condizioni di salute di Silvia dopo il ricovero. Un gesto che, almeno apparentemente, poteva sembrare dettato da semplice preoccupazione, ma che la produttrice ha interpretato in maniera completamente diversa. Stando a quanto fatto sapere dalla stessa Bruganelli, infatti, lei avrebbe scelto di non rispondere privatamente e di rendere pubblico il messaggio ricevuto, accompagnandolo con una frase estremamente dura: "Il coraggio di chi è abituato a cambiare pelle secondo le necessità". Poco dopo l’imprenditrice ha aggiunto un’altra frase destinata a fare molto rumore: "Se usi mia figlia sei uno schifo di persona". Parole forti che fanno capire quanto il rapporto tra i due sia ormai compromesso e quanto, in un momento così delicato dal punto di vista personale, Bruganelli non abbia affatto apprezzato quel tentativo di contatto.

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Bruganelli e Salvato:un rapporto incrinato da anni di problemi

La frattura tra Sonia Bruganelli e Marco Salvati non nasce oggi. I due hanno lavorato a lungo insieme nell’universo televisivo costruito attorno ai programmi di Paolo Bonolis, da Avanti un altro fino ad altre produzioni storiche legate al conduttore romano. Tuttavia, col passare del tempo, i rapporti personali e professionali si sarebbero deteriorati in maniera sempre più evidente.

Alla base della rottura ci sarebbe stata una lite avvenuta anni fa a Formentera, episodio che avrebbe segnato definitivamente la fine della collaborazione. Lo stesso Salvati, in passato, aveva raccontato pubblicamente di essersi sentito allontanato dal gruppo di lavoro vicino a Bonolis dopo quel durissimo scontro. Negli ultimi mesi, poi, la situazione si sarebbe ulteriormente aggravata dopo le dichiarazioni legate al libro di Lucio Presta, "L’uragano. Sole, fulmini e saette", nel quale il manager televisivo aveva parlato apertamente della fine del matrimonio tra Bonolis e Bruganelli, lasciando intendere che nell’ambiente molti fossero già a conoscenza delle difficoltà della coppia. Marco Salvati aveva confermato pubblicamente quelle parole, spiegando in un’intervista che "Quando Presta scrive che tutti sapevano, lo fa perché è vero: tutti sapevano". Una presa di posizione che, evidentemente, Sonia Bruganelli non ha mai dimenticato.

Lo sfogo social della Bruganelli e la replica di Marco Salvati

Nelle sue storie Instagram, Sonia Bruganelli aveva già lasciato intendere un forte malessere attraverso alcune frasi pubblicate prima ancora dello screenshot della chat: "Diffidate di chi racconta le vite e le sofferenze degli altri. L’empatia si dimostra, non si racconta", aveva scritto. Nel frattempo, la produttrice continua a restare accanto alla figlia, condividendo fotografie molto intime dalla stanza d’ospedale e dedicandole parole piene d’affetto.

Dopo la condivisione dei messaggi privati, la risposta di Marco Salvati non si è fatta attendere. Anche lui, infatti, ha scelto i social per replicare alla vicenda, spostando però l’attenzione sulla questione legale relativa alla diffusione dei messaggi privati. L’autore televisivo ha ricordato che: "La diffusione non consentita di messaggi privati è un reato", lasciando intendere di non aver gradito la pubblicazione della conversazione.

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