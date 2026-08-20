Sonia Bruganelli: il video speciale con Silvia e Davide Bonolis fa emozionare, poi si infuria per la foto con Paolo Bonolis
L'imprenditrice torna a mostrare il legame speciale tra i figli Silvia e Davide, dopo il difficile periodo vissuto dalla giovane, ma poco dopo cambia completamente tono per una copertina sbagliata.
Sonia Bruganelli torna a raccontarsi attraverso i social e, nel giro di poche ore, passa da un momento di grande tenerezza familiare a una presa di posizione parecchio risentita. Prima c’è il legame tra i suoi figli Silvia e Davide, mostrato attraverso immagini che restituiscono tutta la complicità tra fratello e sorella, poi arriva la reazione a una fotografia che la ritrae insieme a Paolo Bonolis e che, a suo giudizio, sarebbe stata accompagnata da una ricostruzione tutt’altro che corretta.
Sonia Bruganelli ricondivide il momento speciale tra Silvia e Davide
Nelle sue storie Sonia Bruganelli ha ricondiviso un video che raccoglie alcuni momenti di fratellanza tra Davide e Silvia Bonolis. Nel filmato – presentato con il messaggio: "Davide e Silvia Bonolis, amore tra fratell" – i due sono prima in piscina, con Davide che aiuta la sorella a sorreggersi su un cilindro galleggiante, mentre in un’altra scena si trovano su un campo da padel, dove il ragazzo le mostra alcuni movimenti con la racchetta. Immagini significative alla luce del percorso affrontato da Silvia, che fin dalla nascita ha dovuto confrontarsi con importanti problemi di salute. La giovane è nata con una patologia cardiaca e ha affrontato interventi delicati, uno dei quali ha avuto conseguenze neurologiche e motorie.
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Negli anni Silvia ha compiuto importanti progressi, riuscendo a conquistare una propria autonomia, ma il percorso non è stato privo di momenti difficili. Di recente, inoltre, ha attraversato un nuovo periodo complicato dal punto di vista della salute, che ha richiesto anche un ricovero ospedaliero. La vicinanza della famiglia, e in particolare quella di Davide, ha rappresentato ancora una volta un elemento fondamentale. Il rapporto tra i due fratelli appare infatti molto forte e le immagini condivise da Sonia sembrano raccontare la solidità del loro legame.
La critica alla foto con Paolo Bonolis
Poco dopo, però, il tono delle storie di Sonia Bruganelli cambia radicalmente. L’imprenditrice ha condiviso una copertina che mostra lei e Paolo Bonolis insieme al mare, in costume, accompagnata da un titolo recita: "Il curioso caso di Paolo e Sonia; Bonolis? lo voglio tutta la vita con me". Una ricostruzione che Sonia non sembra aver gradito affatto. La sua risposta è stata molto diretta: "Prendere foto vecchie, metterle insieme, fare titoli "a caso"". Secondo Sonia, quelle immagini non rappresenterebbero affatto una situazione attuale, ma sarebbero state utilizzate mettendo insieme fotografie appartenenti al passato per costruire una narrazione diversa.
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