Sonia Bruganelli denuncia Presta: "È al delirio", poi nega il flirt col frontman vincitore di Sanremo
In un recente commento social, la produttrice ed ex di Paolo Bonolis avrebbe accennato a una causa nei confronti dell'agente dello spettacolo. Ecco tutti i dettagli.
La guerra tra Sonia Bruganelli e Lucio Presta si sposta dalle pagine del gossip alle aule di tribunale. O almeno, questa è la direzione che sembra aver preso la vicenda dopo l’ultimo intervento social della produttrice televisiva, che da Parigi non ha perso occasione per rispondere alle rivelazioni contenute nel libro dell’agente dello spettacolo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Sonia Bruganelli e il libro che ha scatenato lo scontro con Presta
Nel suo volume autobiografico "L’Uragano – Sole, fulmini e saette", Lucio Presta ha dedicato un capitolo alla storia con Paolo Bonolis, suo ex cliente e amico per tre decenni. In quelle pagine, l’agente ha ricostruito la rottura del loro rapporto professionale indicando nella figura di Sonia Bruganelli la principale responsabile dell’allontanamento.
Ma non si è fermato qui. Presta ha anche tirato in ballo presunti tradimenti di Bruganelli, accennando a una relazione con il frontman di una band vincitrice di Sanremo. Un’accusa pesante, che ha immediatamente scatenato il dibattito online e alimentato la ‘caccia’ al nome del presunto protagonista. Fanpage.it ha quindi provato a identificare l’artista in questione incrociando le informazioni disponibili, e restringendo il campo fino a fare il nome di Gaetano Curreri, frontman degli Stadio. A sostegno di questa ipotesi, alcune tracce social: una foto del 2019 in cui Bruganelli posava accanto al cantante su Instagram, e un video del 2016 in cui Bonolis, Curreri e Bruganelli apparivano insieme in auto.
La replica di Bruganelli e la (presunta) denuncia a Presta
La risposta di Sonia Bruganelli ha però spiazzato tutti. Direttamente sotto al post di Fanpage, che ipotizzava il suddetto flirt con Curreri, la produttrice si è esposta senza mezze misure. "Ma davvero state facendo?", ha sbottato, "ma questo artista buttato dentro così in una cosa totalmente falsa?!?! Spero che legga e denunci al più presto anche lui questa persona ormai al delirio".
Quello che è emerso dalle sue parole, oltre alla difesa dell’artista in questione e alla smentita categorica, è quindi che Bruganelli avrebbe avviato un’azione legale nei confronti di Presta. Una denuncia in piena regola, insomma, che porterebbe su un livello del tutto nuovo la querelle tra l’agente e la produttrice tv.
Dal canto suo, Lucio Presta ha sostenuto di poter provare quanto scritto nel suo libro. E se le sue affermazioni dovessero reggere a un eventuale confronto giudiziario, il quadro si farebbe ancora più complesso. Nel frattempo l’unico a tacere è l’ex di Sonia Bruganelli Paolo Bonolis, tirato in ballo in questa vicenda suo malgrado e costretto a stare a guardare. Ma non è da escludere che anche il conduttore possa ricorrere alle vie legali, presto o tardi.
