Sonia Bruganelli debutta alla conduzione su Italia 1: Come ti leggo, il nuovo programma tra libri, ospiti e musica Dopo le esperienze da opinionista e protagonista di Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli si prepara a mettersi alla prova con un ruolo inedito, quello di conduttrice.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Sonia Bruganelli è pronta a cambiare ancora una volta posizione davanti alle telecamere e a inaugurare una fase diversa della sua carriera televisiva. Dopo aver lavorato per anni dietro le quinte e aver poi conquistato una presenza sempre più riconoscibile sul piccolo schermo, l’imprenditrice arriva infatti alla conduzione di un programma tutto suo. Il debutto è fissato per mercoledì 23 settembre in seconda serata su Italia 1, con Come ti leggo – Page à vu, un format che sembra partire proprio da una delle passioni che Bruganelli ha coltivato negli ultimi anni: i libri.

Come ti leggo – Page à vu: il nuovo programma di Sonia Bruganelli

Al centro di Come ti leggo ci saranno le conversazioni di Sonia Bruganelli con alcuni volti conosciuti del mondo dello spettacolo, che saranno raccontati attraverso i libri più importanti della loro vita, quelli che hanno lasciato un ricordo particolare o che, in qualche modo, hanno accompagnato momenti significativi del loro percorso personale. La lettura diventa quindi il punto di partenza per parlare delle persone, delle loro esperienze e dei ricordi legati alle opere che hanno amato, con l’obiettivo parallelo di far scoprire al pubblico nuovi titoli.

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Il meccanismo non è completamente estraneo a Bruganelli, che aveva già affrontato il rapporto tra libri e racconto personale attraverso il podcast I libri di Sonia. In quel caso aveva incontrato scrittori e personaggi noti per parlare delle loro storie partendo proprio dalle letture più significative. Il nuovo progetto televisivo riprende dunque un terreno che l’imprenditrice conosce già, ampliandolo però con una dimensione più legata all’intrattenimento.

Gli ospiti e gli altri elementi dello show

Le prime anticipazioni hanno già permesso di conoscere alcuni dei protagonisti che passeranno dallo studio. Tra i primi ospiti figurano Paolo Ruffini e Giulia Salemi, entrambi presenti anche nelle immagini del primo spot dedicato al programma. La loro partecipazione lascia intravedere una formula costruita attorno al dialogo, ma non esclusivamente alla conversazione.

Accanto ai libri e alle interviste, infatti, sono previsti anche momenti musicali e coreografie affidate a un corpo di ballo, mentre il programma avrà anche una componente legata all’Intelligenza Artificiale. Una combinazione che dovrebbe rendere Come ti leggo qualcosa di più di un semplice spazio dedicato alla presentazione di libri, mantenendo una componente televisiva più ampia e dinamica.

Dal ruolo di autrice alla prima conduzione

Il debutto rappresenta un passaggio significativo per Bruganelli, che ha costruito una parte importante della propria carriera lavorando inizialmente lontano dai riflettori, occupandosi della selezione di personaggi e talenti per diversi programmi televisivi. In seguito ha scelto di esporsi direttamente, diventando opinionista del Grande Fratello Vip e partecipando successivamente a Ballando con le stelle. Ora arriva il passaggio alla conduzione, con un programma che sembra incrociare in modo particolarmente naturale televisione e passione per i libri. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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