Sonia Bruganelli compie 52 anni, la dedica d'amore di Madonia e l'incontro con Bonolis dopo accuse e polemiche
La produttrice televisiva festeggia il suo compleanno ed è anche stata paparazzata a cena con l’ex marito, con cui i rapporti sono rimasti buoni
Sonia Bruganelli festeggia il suo compleanno. La produttrice televisiva ed ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, compie 52 anni oggi venerdì 20 febbraio 2026. Sui social, ovviamente, non è mancata una ‘dedica’ da parte del suo compagno Angelo Madonia, ma Sonia è recentemente tornata sulle pagine delle riviste di cronaca rosa anche per la sua "cena d’affari" proprio con l’ex marito. Scopriamo tutti i dettagli.
Sonia Burganelli a cena con Paolo Bonolis: le foto e il retroscena
Dopo le esperienze come opinionista del Grande Fratello VIP e de L’Isola dei Famosi e la chiacchieratissima avventura a Ballando con le Stelle (con tanto di scintille con Selvaggia Lucarelli), Sonia Bruganelli si è presa una piccola ‘pausa’ dalla tv ed è sbarcata in libreria con la sua autobiografia Solo quello che rimane: autobiografia di una lettrice. Il suo nome, tuttavia, è tornato a circolare nel mondo del gossip e della cronaca rosa ‘grazie’ a un altro libro, vale a dire quello pubblicato da Lucio Presta, ex agente del suo ex marito Paolo Bonolis. Il manager ha svelato alcuni clamorosi (e presunti) retroscena sulla fine del matrimonio tra Sonia e il conduttore romano, compresi i tradimenti. I rapporti con Bonolis, tuttavia, non sembrano essersi incrinati, anzi. I due sono stati ‘pizzicati’ dai paparazzi a cena in un locale a Roma insieme a Giorgio Restelli, direttore delle risorse artistiche di Mediaset. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi provano di fatto che i due sono ancora al lavoro (la loro agenzia si è occupata dei casting di programmi come di Ciao Darwin e Avanti un altro!) e che la collaborazione è tutt’altro che finita. Una ‘cena d’affari’, insomma, a scacciare via tutti i rumor e le polemiche e forse a inaugurare una nuova fase: "Bruganelli sarebbe pronta a tornare in video con un programma dedicato ai libri da lei condotto e prodotto da Sdl, società sua e del suo ex Bonolis. Una boccata d’ossigeno per Sonia" scrive il magazine.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Gli auguri di Angelo Madonia: il compleanno di Sonia Bruganelli
Oggi venerdì 20 febbraio 2026 Sonia Bruganelli compie 52 anni e ovviamente – come anticipato – non sono mancati gli auguri di compleanno da parte del compagno Angelo Madonia. Insieme dal 2024 (quando si conobbero in Spagna), i due sono ormai inseparabili e il ballerino ex Ballando con le Stelle ha voluto fare una ‘dedica’ alla compagna sui social, dove – sul suo profilo Instagram – ha pubblicato una foto della scorsa estate della produttrice televisiva scrivendo: "Buon compleanno amore mio".
Potrebbe interessarti anche
Sonia Bruganelli e il ‘caso’ Lucio Presta, anche Marco Salvati torna all’attacco dell’ex moglie di Bonolis: “Tutto vero”
L’autore televisivo ed ex assistente del conduttore romano si è unito alle accuse de...
Sonia Bruganelli replica alle accuse di tradimento di Lucio Presta: "Ingratitudine", poi interviene Madonia
Prosegue il botta e risposta tra Bruganelli e l'ex agente di Bonolis, e quando il si...
Scontro Bruganelli-Presta, l'amica di Sonia 'smonta' la teoria dei tradimenti a Bonolis: "Nessun amante, fanno ridere"
Arriva una difesa netta da parte dell'amica di Bruganelli, con parole decise e inter...
Lucio Presta asfalta Sonia Bruganelli: "Disse a Bonolis di essere stata a letto con me, io gli elencai i suoi amanti"
Lucio Presta rompe il silenzio su Sonia Bruganelli: il retroscena che avrebbe fatto ...
Sonia Bruganelli choc: "Ho abortito, Bonolis non era pronto, poi l'ho tradito. Con Madonia è un amore maturo"
Sonia Bruganelli si mette a nudo: la scelta che l’ha segnata, il dolore per la figli...
Ema Stokholma, chi è il nuovo fidanzato Gabriele Striccio: la rinascita dopo l’addio (doloroso) ad Angelo Madonia
Pare che la conduttrice abbia ritrovato l'amore con un ballerino e coreografo: nessu...
Sonia Bruganelli pazza d’amore per Madonia: il gesto che spazza via le voci di crisi
La produttrice tv e il ballerino sono stati paparazzati all'uscita di un locale. Tra...
Angelo Madonia, cosa fa oggi dopo l’addio a Ballando con le Stelle: il nuovo lavoro e i patimenti per Sonia Bruganelli
Il ballerino, che ha abbandonato in maniera traumatica il dance show di Milly Carluc...