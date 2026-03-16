Sonia Bruganelli, il figlio Davide Bonolis sbotta sui social: “La gente non capirà mai”. Cosa c'entra Angelo Madonia Dopo molti commenti negativi sulla storia d’amore di Sonia con il ballerino Angelo Madonia, il figlio Davide ha deciso di esporsi e rispondere a tono.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dopo la fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, quest’ultima ha intrapreso una relazione con l’ex professionista di Ballando con le stelle Angelo Madonia. I due sono apparsi ormai molte volte insieme e la loro storia d’amore sembrerebbe continuare a gonfie vele, senza però togliere nulla a quelli che sono gli amori più grandi della vita di Sonia: i figli Silvia, Davide e Adele, nati proprio dal matrimonio con Paolo Bonolis. Di recente, il figlio Davide, che con la mamma ha sempre avuto un bellissimo rapporto fatto di supporto, aiuto reciproco e grande confidenza, ha deciso di intervenire proprio in sua difesa dopo gli ennesimi commenti negativi ricevuti sui social: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Davide Bonolis difende mamma Sonia Bruganelli: "La gente non capirà mai"

Nelle ultime ore, Davide Bonolis ha pubblicato tra le Instagram stories una foto di mamma Sonia accanto ad Angelo Madonia con un cuore rosso, probabilmente scattata durante una cena tutti insieme al ristorante. Come spesso accade, però, alcuni utenti non si sono tirati indietro nel commentare negativamente la foto, tirando in ballo anche Paolo Bonolis, ed è per questo che Davide ha deciso di intervenire una volta per tutte, esprimendo dettagliatamente il suo pensiero come figlio.

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Dopo aver ricevuto messaggi come: "Povero Paolo" o "Pensa a come sarà contento tuo padre", in relazione alla foto di Sonia con il compagno, Davide ha quindi risposto a tono affermando: "La gente parla, giudica, semplifica. Ma non capirà mai che un figlio non ha bisogno di genitori perfetti, ha bisogno di genitori felici. La vera difficoltà non è restare insieme a tutti i costi, ma restare una famiglia anche quando le strade cambiano. E quando due persone riescono a farlo, con rispetto e amore per il proprio figlio, quella non è una sconfitta. Quella è la forma più alta di maturità. E per chi sa guardare davvero è semplicemente la perfezione". Infine, il ragazzo ha aggiunto: "Noi sappiamo… Tutto il resto faccia ciò che crede". Insomma, con poche e semplici parole, Davide Bonolis è riuscito a mettere a tacere gli haters che, fin troppo spesso, sono convinti di saperne di più di chi vive determinate situazioni sulla propria pelle.

Davide Bonolis e il rapporto (speciale) con mamma Sonia Bruganelli

Quella di Davide Bonolis è stata dunque l’ennesima dimostrazione di tutto l’amore che prova per i suoi genitori, e dello splendido rapporto che continua ad avere con mamma Sonia Bruganelli. "Lei è il mio punto debole, con lei riesco a parlare tanto. Mamma mi ha sempre aiutato", aveva rivelato proprio Davide a Verissimo, per poi comparire più volte accanto alla mamma anche in occasione del suo percorso a Ballando con le stelle. Un rapporto davvero speciale.

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