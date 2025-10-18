Sonia Bruganelli choc: "Ho abortito, Bonolis non era pronto, poi l'ho tradito. Con Madonia è un amore maturo" Sonia Bruganelli si mette a nudo: la scelta che l’ha segnata, il dolore per la figlia Silvia e la rinascita accanto ad Angelo Madonia.

Un racconto intimo, senza filtri, quello che Sonia Bruganelli ha deciso di condividere alla vigilia dell’uscita della sua autobiografia Solo quello che rimane. Un libro che promette di essere un viaggio dentro le fragilità di una donna spesso percepita come dura, ma che dietro l’ironia e il lusso ostentato nasconde ferite mai del tutto guarite.

Sonia Bruganelli: una scelta che ha cambiato tutto

Aveva solo 24 anni quando Sonia si trovò davanti a una decisione che avrebbe segnato per sempre la sua vita. In quel periodo studiava Scienze della Comunicazione, si manteneva da sola e stava con Paolo Bonolis da appena un anno. Sembrava una storia intensa, ma non ancora pronta a diventare famiglia. Fu allora che decise di interrompere una gravidanza non cercata, ma comunque desiderata. Un gesto che, come lei stessa racconta, ha lasciato un segno profondo, una ferita che ha influenzato tutto il suo percorso personale e di coppia. In quegli anni Paolo era già padre, e il peso di quel passato familiare, unito alla giovane età di Sonia, rese tutto più complicato. Lei, nel tempo, ha riconosciuto di aver portato a lungo dentro di sé il senso di colpa per quella scelta, trasformandolo in rabbia, ambizione, bisogno di controllo.

Il dolore per la figlia Silvia e la colpa mai del tutto superata

Quando nacque Silvia, la prima figlia della coppia, arrivò un altro colpo durissimo. La bambina, nata con una grave cardiopatia, fu operata subito dopo il parto. Un’esperienza che Sonia ha definito uno "shock totale", un trauma che la fece crollare e che alimentò la convinzione di essere stata in qualche modo punita. Per mesi si chiuse in se stessa, incapace di reagire. Poi arrivarono Davide e Adele, ma quel senso di fallimento, come madre e come donna, non l’abbandonò subito. Cercò rifugio nel lavoro, nel successo, nella perfezione apparente. Dietro l’immagine della donna forte e ironica, c’era in realtà un dolore mai elaborato. Negli anni, Bruganelli ha raccontato di essersi costruita una corazza: l’antipatia e il lusso esibito erano un modo per difendersi, per non mostrare la fragilità. Finché un giorno, guardando la vita con più consapevolezza, ha capito che quella sofferenza andava accolta e non nascosta.

La verità sui tradimenti e il rapporto con Paolo Bonolis

Il tema dei tradimenti è tornato spesso nella sua storia, e non sempre per le ragioni giuste. Dopo la separazione da Bonolis, si è parlato molto delle presunte infedeltà di Sonia, ma lei ha chiarito tutto: c’è stata una sola infedeltà, lontana nel tempo, prima della nascita della figlia più piccola, Adele. Nient’altro, a dire dell’opinionista. Con Paolo, oggi, i rapporti restano sereni. Continuano a lavorare insieme: lei produce Avanti un altro, e abitano ancora vicini. Una vicinanza non solo fisica, ma affettiva, che testimonia un legame rimasto solido nonostante la fine del matrimonio.

Un nuovo equilibrio accanto ad Angelo Madonia

Dopo anni difficili, Sonia ha ritrovato la serenità accanto ad Angelo Madonia, ballerino ed ex volto di Ballando con le Stelle. Un uomo più giovane di lei, ma con un vissuto maturo, fatto di esperienze, viaggi, due figlie e una grande consapevolezza. "Con lui ho trovato un amore vero, maturo, libero, costruito sul rispetto e sulla sincerità", ha raccontato. Oggi la Bruganelli appare diversa. Più calma, più leggera, più centrata. Non rinnega il passato, ma ne riconosce il valore. Tutto ciò che è successo le ha insegnato qualcosa.

