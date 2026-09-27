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Grande Fratello VIP, sondaggi televoto: Federica fa tremare Carmen Di Pietro, sorpresa in coda. Chi rischia l'eliminazione

Lunedì 28 settembre va in onda la quinta puntata: sei concorrenti in nomination, il televoto decreterà il primo eliminato del GF Vip 2026. Ecco le percentuali dei sondaggi.

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Redazione

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Si avvicina la quinta puntata del Grande Fratello VIP e cresce la curiosità per il primo verdetto davvero pesante di questa edizione. Le nomination della scorsa diretta hanno portato al televoto sei concorrenti, ma questa volta la posta in gioco è più alta: il meno votato sarà il primo eliminato di questa edizione.

In attesa del risultato ufficiale, i sondaggi online permettono di avere un’idea delle preferenze degli spettatori e di quale sarà il verdetto che vedremo al termine della puntata di domani, lunedì 28 settembre 2026. Ecco chi rischia l’addio.

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Sondaggi GF VIP: i risultati del televoto e chi viene eliminato

Il sondaggio preso in esame è quello pubblicato da Grande Fratello ForumFree e riguarda i sei concorrenti finiti al televoto dopo le nomination dell’ultima diretta in onda venerdì scorso. La votazione mostra una situazione piuttosto netta nelle prime posizioni con Carmen di Pietro e Federica Morello impegnate a contendersi il titolo di più votata, mentre la sfida per evitare l’eliminazione sembra ancora aperta.

Le percentuali raccolte sono le seguenti:

Carmen Di Pietro guida quindi il sondaggio con circa il 32% delle preferenze, ma Federica Morello a sorpresa sembra ancora in gioco per vincere il televoto con il 23%. Esattamente appaiati Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, entrambi al 13%. Michelle Masullo raggiunge l’11%, mentre Giancarlo Danto chiude il sondaggio con il 7%. Quest’ultimo, dunque, è il concorrente che sembra a maggior rischio eliminazione.

Grande Fratello VIP, la quinta puntata e il caso Simone Annichiarico

Lunedì 28 settembre andrà in onda la quinta puntata stagionale del reality. Il televoto avrà questa volta una conseguenza immediata: al termine della diretta sarà individuato il concorrente meno votato, che dovrà lasciare definitivamente la Casa del Gf Vip.

La serata arriva dopo una settimana particolarmente movimentata. Giovedì scorso Simone Annicchiarico è stato squalificato dal Grande Fratello dopo aver pronunciato una bestemmia. La sua uscita ha aperto un nuovo fronte di discussione tra gli spettatori, anche perché durante l’ultima diretta Ilary Blasi ha promesso di provare a convincere il Grande Fratello a perdonarlo.

Resta quindi da capire se il caso Annicchiarico avrà un seguito proprio nella quinta puntata e se ci sono i margini per assistere a un clamoroso ritorno in scena del figlio di Walter Chiari. Nel frattempo, l’attenzione del pubblico è concentrata sul televoto: dopo le nomination, i sei concorrenti si giocano la permanenza nella Casa e il risultato ufficiale stabilirà chi sarà il primo eliminato del Grande Fratello VIP 2026.

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