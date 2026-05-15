Grande Fratello Vip (15 maggio), sondaggi televoto Raul contro Renato: il pubblico ha scelto il quarto finalista. Chi è Un sondaggio sempre più decisivo accende la sfida per il quarto finalista del Grande Fratello VIP tra consensi netti e un distacco che potrebbe pesare fino all’ultimo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nel pieno della fase più delicata delGrande Fratello Vip 2026, il pubblico continua a giocare un ruolo decisivo nelle sorti dei concorrenti rimasti in gioco. Il sondaggio lanciato da LiberoMagazine per capire chi, tra i due protagonisti in sfida, meriterebbe il posto da quarto finalista al termine della puntata in programma stasera, 15 maggio, che sarà il penultimo appuntamento con il reality di Canale 5 prima della finalissima di martedì 19, ha restituito un quadro abbastanza delineato. Ecco i risultati delle vostre preferenze.

Televoto Grande Fratello VIP, le nomination della 16esima puntata

La sfida non è una semplice preferenza tra concorrenti, ma una vera e propria scelta che anticipa gli equilibri della fase finale del programma. In un momento in cui ogni percentuale può ribaltare percezioni e strategie, il sondaggio diventa uno specchio abbastanza fedele dell’umore del pubblico, sempre più coinvolto e polarizzato nelle sue scelte. A contendersi il ruolo di quarto finalista del Gf Vip sono Renato Biancardi e Raul Dumitras, due percorsi molto diversi all’interno del reality, ma entrambi capaci di ritagliarsi uno spazio importante nelle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Vediamo chi sembra essere in vantaggio tra i due.

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Raul Dumitras prende il largo nei consensi

Secondo i dati raccolti, Raul Dumitras si impone con il 57% delle preferenze, un risultato che lo proietta con decisione verso la posizione di favorito. Un dato che racconta anche una percezione abbastanza chiara da parte del pubblico: quella di un concorrente capace di restare centrale nelle dinamiche del gioco, spesso divisivo ma sempre presente nelle fasi chiave del racconto televisivo. Il suo percorso è stato caratterizzato da confronti accesi, dinamiche forti e momenti in cui è riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico e degli altri concorrenti. Il consenso raccolto sembra quindi premiare proprio questa continuità che lo ha reso uno dei protagonisti più riconoscibili di questa fase del reality.

Renato Biancardi resta indietro ma non fuori gioco

Dall’altra parte della sfida, Renato Biancardi si ferma al 43% delle preferenze, un dato comunque significativo e che dimostra come il pubblico lo abbia seguito con attenzione nel corso del suo percorso. La sua presenza, più misurata e meno esplosiva rispetto a quella del rivale, ha comunque trovato un proprio spazio di apprezzamento. Il distacco, pur non essendo enorme, segna però una tendenza chiara secondo i numeri del sondaggio: Raul al momento appare avanti, ma la partita non può dirsi chiusa, soprattutto considerando l’imprevedibilità tipica del televoto del Grande Fratello VIP.

Sondaggi televoto Gf Vip, quarto finalista: Raul contro Renato

Quello che emerge è un quadro in cui il pubblico sembra orientarsi verso una figura più incisiva sul piano narrativo. Il 57% ottenuto da Raul Dumitras piuttosto che una figura che ha giocato in modo più costante nel reality. Tuttavia, nel contesto di Grande Fratello VIP, le dinamiche possono cambiare rapidamente nel giro di una sola puntata, tra emozioni, strategie e ribaltoni dell’ultimo minuto.

Riassumendo, le percentuali di preferenze del pubblico nel sondaggio sul nuovo finalista sono:

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