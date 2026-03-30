Something Very Bad Is Going to Happen, finale estremo dei Duffer Brothers: come la maledizione punisce i dubbi d’amore I fratelli Duffer giocano con paure e dubbi: il finale della serie Netflix Something Very Bad Is Going to Happen svela la maledizione in modo sorprendente.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il 26 marzo 2026, su Netflix è uscita Something Very Bad Is Going To Happen (Sta Per Succedere Qualcosa di Molto Brutto), la nuova serie dei Duffer Brothers (ovvero, i fratelli Brothers) che, dopo il finale controverso di Stranger Things, tornano con questo primo progetto horror prodotto da Upside Down Pictures. L’orrore questa volta non viene dal Sottosopra, ma si annida tra abiti da sposa, festeggiamenti e crescente angoscia.Otto episodi che non sono altro che una montagna di emozioni, sensazioni e stati d’animo che variano in un niente: mentre sembra esserci un pizzico di tranquillità, si finisce catapultati in un incubo inquietante dove a prevalere è la paura. In questo articolo vogliamo spiegarvi come si è conclusa la serie, il suo finale e in cosa consiste questa ‘maledizione’ di cui si parla. Dunque, preparatevi e FATE ATTENZIONE perché saranno presenti SPOILER.

Something Very Bad Is Going To Happen, di cosa parla la serie: trama e cast

Come di consueto, sapete molto bene che prima di spiegarvi il finale di Something Very Bad Is Going To Happen, vi diamo ‘un’infarinatura’ veloce della trama e degli attori che compongono il cast. La serie segue Rachel Harkin (Camila Morrone) e Nicky Cunningham (Adam DiMarco) nella settimana che precede il loro sfortunato matrimonio. Ambientata nella lussuosa e isolata casa di famiglia, la storia mostra strani eventi che aumentano tensione e inquietudine. Secondo la creatrice Haley Z. Boston, lo show esplora "la paura di sposare la persona sbagliata attraverso una lente horror", facendo percepire allo spettatore la paranoia e il timore di Rachel, anche quando lei non è in scena. Nel cast troviamo:

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Camila Morrone (Rachel Harkin)

Adam DiMarco (Nicky Cunningham)

Jennifer Jason Leigh (Victoria)

Ted Levine (Dr. Cunningham)

Gus Birney (Portia)

Karla Crome (Nell)

Jeff Wilbusch (Jules)

Something Very Bad Is Going To Happen, come finisce la serie: spiegazione del finale

Ed eccoci alla parte che tutti (o quasi) attendono. Come si è conclusa la serie Something Is Going To Happen? Adesso vi spieghiamo tutto (SPOILER). Il finale è decisamente horror e scuote davvero tanto le emozioni. La tragedia nasce dai dubbi dei protagonisti, non dalla maledizione in sé. Rachel e Nicky falliscono perché incapaci di credere pienamente l’uno nell’altra. La maledizione, scatenata dalla paura di sbagliare e dall’incapacità di affidarsi all’amore, diventa metafora delle relazioni moderne: il vero pericolo è la fragilità emotiva, non il sovrannaturale.

Quando il matrimonio viene rimandato, la maledizione si scatena, uccidendo brutalmente la famiglia di Nicky. Il tentativo disperato di Nicky di salvare Rachel pronunciando il "sì" senza il suo consenso fallisce: lei muore, dissanguata. La serie suggerisce che l’amore vero richiede fiducia assoluta; il dubbio di Nicky diventa causa della tragedia. La maledizione funziona così come metafora delle relazioni moderne: la paura di sbagliare e l’incapacità di impegnarsi pienamente generano sofferenza.

Il colpo di scena finale trasforma Rachel in Witness, figura immortale che osserva i matrimoni della linea di sangue legata alla maledizione. Non è un lieto fine, ma nemmeno una condanna totale: rappresenta la fine di una relazione distruttiva e la nascita di una nuova forma di libertà. Dunque, effettivamente, come suggerisce il titolo, "qualcosa di molto brutto" è accaduto davvero, ma riguarda la fine di un amore incapace di superare il dubbio.

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