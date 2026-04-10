La nuova serie dei fratelli Duffer lascia i fan in sospeso: ritorno possibile o finale perfetto? La serie più inquietante del momento potrebbe tornare con una stagione 2: tra finale aperto e ipotesi antologica, ecco tutti gli scenari possibili.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Tra i titoli più enigmatici degli ultimi mesi, Something Very Bad Is Going to Happen si è ritagliata uno spazio tutto suo nel panorama seriale contemporaneo. Niente effetti spettacolari o colpi di scena tradizionali: la sua forza sta nell’atmosfera, nell’attesa e in quel senso costante di inquietudine.

Una narrazione sospesa, quasi rarefatta, che gioca più sulle suggestioni che sulle risposte. Ed è proprio questo approccio a lasciare il pubblico con una domanda inevitabile: ci sarà una seconda stagione?

Un finale aperto che lascia spazio a nuovi sviluppi

Il finale della prima stagione non offre una chiusura classica. Al contrario, sceglie deliberatamente di restare in bilico, senza sciogliere completamente i nodi narrativi. Lo spettatore si ritrova così immerso in una zona grigia, dove ogni dettaglio può essere interpretato in modi diversi. Più che concludere una storia, la serie sembra suggerire che ciò che abbiamo visto sia solo una parte di un quadro più ampio. Un frammento di qualcosa che continua a esistere anche oltre lo schermo. Ed è proprio questa struttura aperta a rendere plausibile una seconda stagione: non tanto per fornire risposte, quanto per ampliare il mistero.

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In questo senso, Something Very Bad Is Going to Happen non chiude davvero il suo racconto, ma costruisce un universo narrativo. Uno spazio in cui nuove storie potrebbero facilmente inserirsi, mantenendo intatta quella tensione sottile che ha conquistato il pubblico.

Verso un formato antologico? Il modello delle serie di successo e il peso dei Duffer Brothers

Al momento non esiste una conferma ufficiale su una seconda stagione. Tuttavia, le parole della showrunner Haley Z. Boston aprono scenari decisamente interessanti. L’autrice ha infatti lasciato intendere di essere disponibile a tornare in questo mondo narrativo, ma con un approccio diverso: niente continuazione diretta della storia, bensì un racconto completamente nuovo. L’idea sarebbe quella di esplorare un’altra paura, ancora più profonda e disturbante, alzando ulteriormente la posta. Alla luce delle dichiarazioni della showrunner, l’ipotesi più concreta è quella di una svolta antologica. Un formato già consolidato su Netflix, che consente di cambiare storia e personaggi mantenendo una forte identità.

Serie come Black Mirror, Love, Death & Robots e American Horror Story dimostrano l’efficacia di questo approccio. Anche Something Very Bad Is Going to Happen potrebbe evolversi così: ogni stagione una nuova storia e una diversa inquietudine. A sostenere questa prospettiva c’è il coinvolgimento dei Duffer Brothers, già dietro Stranger Things. La loro presenza rafforza il potenziale della serie, che ha tutte le caratteristiche per crescere e rinnovarsi nel tempo.

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