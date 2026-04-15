Checco Zalone, stasera in tv il film che ha infranto ogni record (prima di Buen Camino): il cult 'dimenticato' con Miriam Dalmazio Oggi 15 aprile torna in TV Sole a Catinelle, il film fenomenale che ha sbancato il botteghino italiano nel 2013

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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In Sole a catinelle Checco è un venditore di aspirapolvere pugliese in difficoltà economiche che promette al figlio Nicolò una vacanza da sogno se prenderà tutti dieci a scuola. Quando il bambino supera brillantemente l’anno, il padre è costretto a mantenere la parola, dando il via a un viaggio rocambolesco tra lusso, imprevisti e incontri inaspettati. Accanto a Checco Zalone, protagonista assoluto del film, troviamo Miriam Dalmazio – vista pochi giorni fa all’opera nella fiction Rai La Buona stella – nel ruolo di Zoe, donna affascinante e misteriosa che entra nella vita di Checco e ne sconvolge gli equilibri. Uscito nel 2013, Sole a Catinelle è stato il terzo film di Checco Zalone dopo Cado dalle nubi (2009) e Che bella giornata (2011). La pellicola ha avuto un successo enorme successo al botteghino, diventando il film italiano più visto di sempre in poche settimane, incassando quasi 52 milioni di euro. Successivamente è stato superato in classifica da altri due film dell’attore barese, Quo vado? (65,3 milioni) e Buen Camino (76,3 milioni).

Sole a Catinelle va in onda proprio stasera, mercoledì 15 aprile, alle 21.00, su Cine 34. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

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