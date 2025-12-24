Cristiana Capotondi vittima di un incidente, ma non è come sembra
Girato tra Roma e la Lombardia, Soap Opera mescola ironia e colpi di scena, con Cristiana Capotondi e un cast corale alle prese con amori impossibili e situazioni folli.
Torna in TV Soap Opera, diretto da Alessandro Genovesi, le vicende di diversi personaggi si intrecciano tra equivoci, relazioni complicate e situazioni surreali. Tra i protagonisti spicca Cristiana Capotondi, che interpreta Anna, giovane donna dall’animo sensibile e romantico. Nel corso del film, Anna scopre di essere incinta, notizia che la travolge e la costringe a fare i conti con le proprie paure e responsabilità. Poco dopo, resta vittima di un incidente improvviso, mettendo in crisi le relazioni con le persone a lei più care e mettendo le istessa in pericolo. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Soap Opera va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 23:05.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
5 imperdibili soap italiane da vedere subito su RaiPlay e Mediaset Infinity: ecco perché
Cinque soap italiane da non perdere su RaiPlay: storie d’amore, segreti di famiglia ...
Un posto al sole (lunedì 22 dicembre), Otello parte e Raffaele riceve una notizia choc: cosa vedremo oggi
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 22 dicembre 2025: indagini sulle rapine per D...
Un posto al sole, le anticipazioni di oggi: Gagliotti mette in ginocchio Marina e Roberto
Un Posto al Sole, martedì 23 dicembre 2025: braccio di ferro tra Roberto, Marina e G...
Grande Fratello tagliato, La Forza di una donna dilaga: come cambia il pomeriggio di Canale 5 (per Max Giusti)
Mediaset stravolge il pomeriggio di Canale 5: la striscia quotidiana del Grande Frat...
Il Paradiso delle Signore, la Rai cambia l’orario della soap e Matano ringrazia: la nuova programmazione
Cambiamenti in corso d’opera nel daytime della rete ammiraglia: la fiction farà da t...
Harrison Ford, stasera in Tv il suo film più acclamato: un capolavoro che lo ha reso leggenda
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di mercoledì 24 dicembre 2025: dal...
Un Posto al Sole, il Natale più triste di Raffaele Giordano (verso l'addio): cosa succede nella soap
Le trame disponibili per la settimana dal 22 al 26 dicembre: indagini sulle rapine, ...
Io sono Farah: dove eravamo rimasti e la spiegazione del finale della prima stagione in attesa della seconda
Tutto ciò che occorre sapere in vista della nuova stagione della soap turca e la spi...