Cristiana Capotondi vittima di un incidente, ma non è come sembra Girato tra Roma e la Lombardia, Soap Opera mescola ironia e colpi di scena, con Cristiana Capotondi e un cast corale alle prese con amori impossibili e situazioni folli.

Torna in TV Soap Opera, diretto da Alessandro Genovesi, le vicende di diversi personaggi si intrecciano tra equivoci, relazioni complicate e situazioni surreali. Tra i protagonisti spicca Cristiana Capotondi, che interpreta Anna, giovane donna dall’animo sensibile e romantico. Nel corso del film, Anna scopre di essere incinta, notizia che la travolge e la costringe a fare i conti con le proprie paure e responsabilità. Poco dopo, resta vittima di un incidente improvviso, mettendo in crisi le relazioni con le persone a lei più care e mettendo le istessa in pericolo.

Soap Opera va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 23:05.

