5 imperdibili soap italiane da recuperare subito su RaiPlay (e non solo)

Cinque soap italiane da non perdere su RaiPlay: storie d’amore, segreti di famiglia e colpi di scena imperdibili per una maratona tutta made in Italy.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Le soap italiane continuano a conquistare il pubblico grazie a intrecci familiari, colpi di scena e personaggi capaci di entrare nel cuore degli spettatori. Su RaiPlay è possibile rivedere alcune delle produzioni più amate degli ultimi anni, perfette per una maratona ricca di emozioni. Dai drammi familiari alle storie d’amore impossibili, passando per misteri e rinascite personali, ecco cinque titoli da non perdere assolutamente. Una selezione ideale per chi vuole riscoprire grandi successi e lasciarsi catturare da nuove avventure. Non solo, perché anche su Mediaset Infinity di soap non ne mancano, a partire da La Dottoressa Giò con Barbara d’Urso.

La Dottoressa Giò – L’iconica soap con Barbara d’Urso

La storica soap medical italiana segue le vicende di Giorgia Basile, ginecologa determinata e dal forte senso di giustizia, che lavora in un reparto ospedaliero dove ogni giorno si intrecciano drammi familiari, battaglie etiche e vite da salvare. Tra maternità difficili, casi medici complessi e relazioni sentimentali tormentate, Giò affronta sfide professionali e personali che mettono alla prova la sua sensibilità e il suo coraggio. La serie unisce emozione, temi sociali e un forte sguardo sul mondo femminile, rendendola una delle soap più iconiche della televisione italiana. La Dottoressa Giò è disponibile in streaming solo su Mediaset Infinity.

Il Paradiso delle Signore

Ambientata nella Milano degli anni ’50 e ’60, la soap segue le vicende del celebre grande magazzino Il Paradiso delle Signore. Tra le Veneri, le giovani commesse, e i dirigenti dell’atelier, si intrecciano storie d’amore, ambizioni, sogni e lotte personali. La serie racconta una società in trasformazione, dove le donne iniziano a conquistare indipendenza e spazio nel mondo del lavoro. Ogni episodio porta con sé eleganza, romanticismo e quella magia tipica dell’Italia del boom economico, rendendola una delle soap più amate del panorama televisivo. Il Paradiso delle Signore è disponibile in streaming su RaiPlay.

Un Posto al Sole

La storica soap ambientata a Napoli segue da oltre vent’anni le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Tra relazioni complicate, problemi familiari, misteri e tematiche sociali sempre attuali, la serie offre un ritratto realistico e coinvolgente della vita quotidiana. I personaggi crescono, cambiano, si scontrano e si ritrovano, intrecciando destini che lo spettatore impara a conoscere come fossero persone reali. La forza della soap sta proprio nella capacità di rinnovarsi continuamente, mantenendo intatto il legame con il pubblico. Un Posto al Sole è disponibile in streaming su RaiPlay.

Cuori

Ambientata negli anni ’60, la serie racconta l’avventurosa nascita della cardiochirurgia moderna all’ospedale Le Molinette di Torino. Tra sale operatorie, ricerche pionieristiche e casi clinici complessi, si sviluppano storie d’amore, tensioni professionali e drammi personali. Il triangolo amoroso tra i protagonisti aggiunge ulteriore intensità a una trama che unisce medical drama e romance con grande eleganza. Una soap ideale per chi ama emozioni forti e ambientazioni storiche curate nei dettagli. Cuori è disponibile in streaming su RaiPlay.

Vivi e Lascia Vivere

La soap segue la storia di Laura Ruggero, una donna che dopo un evento traumatico decide di reinventarsi completamente, lasciandosi alle spalle un matrimonio infelice e fondando una nuova attività gastronomica con un gruppo di donne molto diverse tra loro. Tra segreti, ripartenze e nuove possibilità, la serie mostra come la solidarietà e il cambiamento possano trasformare le vite. Un mix di dramma, speranza e relazioni intense che tiene incollati fino all’ultimo episodio. Vivi e lascia vivere è disponibile in streaming su RaiPlay.

