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Maccio Capatonda travolto in casa: la sua vita diventa un incubo nella nuova folle avventura al cinema

La casa del celebre comico è letteralmente invasa dai colleghi di lavoro in questo nuovo film al cinema che sarà la sua avventura più folle

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Smart working è il nuovo film di Maccio Capatonda al cinema: il trailer
Raiplay

Maccio Capatonda sta per tornare al cinema con la sua avventura più folle. Il celebre comico è il protagonista del film Smart Working, che arriverà nei cinema il 4 giugno e che si presenta oggi anche con un nuovo trailer.

La nuova commedia contemporanea e surreale è scritta e diretta da Svevo Moltrasio e distribuita da Vision Distribution e racconta con grande ironia il caos e i paradossi del lavoro da remoto, trasformando una tranquilla casa di famiglia nel teatro di un’invasione tragicomica.

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Maccio Capatonda travolto dal caos nel nuovo trailer del film Smart Working

Il protagonista della storia è Giuliano (Capatonda), un uomo convinto che lo smart working sia la svolta della sua vita: meno stress, più tempo per sé e una routine serena con la moglie Laura (un’aspirante scrittrice in dolce attesa del loro secondo figlio).

L’idillio però si rompe quando l’azienda minaccia di cancellare il lavoro da casa a causa dei troppi cali di produttività. Per salvare la situazione, Giuliano decide di aiutare i colleghi a lavorare meglio, ma l’iniziativa gli si rivolta contro: uno dopo l’altro, i colleghi finiscono per trasferirsi direttamente a casa sua. Il nuovo trailer ci mostra proprio come una buona idea può trasformarsi in un vero e proprio caos: da quel momento, infatti, la vita familiare del protagonista è travolta da convivenze impossibili, colleghi fuori controllo e un pizzico di sana follia.

Il cast di Smart Working e il messaggio del film

Nel cast, accanto a Maccio Capatonda e Sara Lazzaro nei panni di marito e moglie, troviamo Alessandro Tiberi, Giulia Bolatti e lo stesso Svevo Moltrasio, oltre alla partecipazione straordinaria di un grande nome del cinema italiano: Maurizio Nichetti. Per l’occasione, giovedì 4 giugno alle 21:30, il cast presenterà il film a Milano durante una serata speciale all’Anteo, nell’ambito del Milano Film Fest.

Il film è stato girato a Torino e, oltre ad avere l’obiettivo di regalare risate al pubblico, mira anche ad essere uno specchio dei cambiamenti sociali degli ultimi anni. In particolare, Capatonda qui cerca di raccontare, con ironia, un argomento di cui tanto si è parlato e si parla negli ultimi tempi: il lavoro da remoto, che tanto spacca l’opinione pubblica.

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