Slipknot, finisce l’era di Sid Wilson: il DJ lascia la band dopo 28 anni. Perché La band ha comunicato la separazione dal deejay e tastierista dopo quasi tre decenni: incognita sulle circostanze, cosa succederà alla band

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Gli Slipknot perdono un altro dei volti storici della loro formazione. Dopo quasi tre decenni trascorsi nella band di Des Moines, infatti, Sid Wilson non fa più parte del gruppo. L’annuncio ha ufficializzato una separazione che chiude un capitolo importante della storia della formazione. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

L’addio di Sid Wilson agli Slipknot

"Con effetto immediato, la band Slipknot non sarà più associata a Sid Wilson". Con queste poche parole la band ha comunicato la separazione dal DJ e tastierista, senza aggiungere dettagli sulle circostanze che hanno portato alla decisione. Il messaggio, comparso sui social ufficiali e poi rimosso, si concludeva con un augurio a Wilson per i suoi progetti futuri. L’uscita di scena del musicista si inserisce in una fase caratterizzata da numerosi cambiamenti nella formazione. Negli ultimi anni, infatti, gli Slipknot salutato il percussionista Chris Fehn, il sampler Craig Jones e il batterista Jay Weinberg, mentre la storia della band è stata segnata anche dalle scomparse di Paul Gray e Joey Jordison. L’addio di Wilson rappresenta quindi un ulteriore passaggio nella trasformazione di una formazione che, nel corso degli anni, ha progressivamente modificato il proprio assetto. Al momento non è chiaro se il suo ruolo verrà affidato a un nuovo musicista o se gli Slipknot sceglieranno di proseguire senza una sostituzione permanente.

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Sid Wilson, quasi trent’anni con il numero #0

Nato a Des Moines, in Iowa, nel 1977, Sid Wilson è entrato negli Slipknot nel 1998, imponendosi subito come uno degli elementi più riconoscibili della formazione. Identificato con il numero #0, ha contribuito alla componente ‘elettronica’ del gruppo attraverso sampling, effetti e tastiere, integrandoli nel sound aggressivo che ha portato gli Slipknot al successo internazionale. Oltre alla musica, Wilson è stato per anni uno dei protagonisti dell’impatto visivo e delle esibizioni della band, grazie a uno stile sul palco particolarmente fisico e imprevedibile. Nel 2008, durante una data del Mayhem Festival, si fratturò entrambi i talloni dopo un salto da una struttura del palco, ma decise comunque di proseguire il tour, esibendosi anche dalla sedia a rotelle. Parallelamente all’esperienza negli Slipknot, Wilson ha sviluppato una carriera solista come DJ Starscream, dedicandosi soprattutto alla musica elettronica. Dopo 28 anni, il suo percorso con gli Slipknot arriva così alla conclusione, lasciando la band alle prese con una nuova fase della propria storia.

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