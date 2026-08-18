Slipknot, finisce l’era di Sid Wilson: il DJ lascia la band dopo 28 anni. Perché
La band ha comunicato la separazione dal deejay e tastierista dopo quasi tre decenni: incognita sulle circostanze, cosa succederà alla band
Gli Slipknot perdono un altro dei volti storici della loro formazione. Dopo quasi tre decenni trascorsi nella band di Des Moines, infatti, Sid Wilson non fa più parte del gruppo. L’annuncio ha ufficializzato una separazione che chiude un capitolo importante della storia della formazione. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
L’addio di Sid Wilson agli Slipknot
"Con effetto immediato, la band Slipknot non sarà più associata a Sid Wilson". Con queste poche parole la band ha comunicato la separazione dal DJ e tastierista, senza aggiungere dettagli sulle circostanze che hanno portato alla decisione. Il messaggio, comparso sui social ufficiali e poi rimosso, si concludeva con un augurio a Wilson per i suoi progetti futuri. L’uscita di scena del musicista si inserisce in una fase caratterizzata da numerosi cambiamenti nella formazione. Negli ultimi anni, infatti, gli Slipknot salutato il percussionista Chris Fehn, il sampler Craig Jones e il batterista Jay Weinberg, mentre la storia della band è stata segnata anche dalle scomparse di Paul Gray e Joey Jordison. L’addio di Wilson rappresenta quindi un ulteriore passaggio nella trasformazione di una formazione che, nel corso degli anni, ha progressivamente modificato il proprio assetto. Al momento non è chiaro se il suo ruolo verrà affidato a un nuovo musicista o se gli Slipknot sceglieranno di proseguire senza una sostituzione permanente.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sid Wilson, quasi trent’anni con il numero #0
Nato a Des Moines, in Iowa, nel 1977, Sid Wilson è entrato negli Slipknot nel 1998, imponendosi subito come uno degli elementi più riconoscibili della formazione. Identificato con il numero #0, ha contribuito alla componente ‘elettronica’ del gruppo attraverso sampling, effetti e tastiere, integrandoli nel sound aggressivo che ha portato gli Slipknot al successo internazionale. Oltre alla musica, Wilson è stato per anni uno dei protagonisti dell’impatto visivo e delle esibizioni della band, grazie a uno stile sul palco particolarmente fisico e imprevedibile. Nel 2008, durante una data del Mayhem Festival, si fratturò entrambi i talloni dopo un salto da una struttura del palco, ma decise comunque di proseguire il tour, esibendosi anche dalla sedia a rotelle. Parallelamente all’esperienza negli Slipknot, Wilson ha sviluppato una carriera solista come DJ Starscream, dedicandosi soprattutto alla musica elettronica. Dopo 28 anni, il suo percorso con gli Slipknot arriva così alla conclusione, lasciando la band alle prese con una nuova fase della propria storia.
Potrebbe interessarti anche
“Mi vergognerei di averla scritta”: la traduttrice Emily Wilson stronca (brutalmente) l’Odissea di Nolan, ma riconosce un merito al regista
La traduttrice dell'opera di Omero, citata da Nolan come riferimento, attacca il fil...
Will Ferrell affronta suo figlio nella sfida più importante della sua vita: il testa a testa arriva su Netflix
L'attore sarà un ex campione di golf che cerca riscatto in un ultimo, importante tro...
Damiano David conquista l'Italia da solista: il primo platino e la reunion coi Måneskin all'orizzonte
Il cantante romano si gode il successo di ‘Born with a broken heart’ e prepara il ri...
The Beatles, il biopic sui Fab Four arriva ad Abbey Road: lo storico incrocio torna a far sognare i fan
Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan e Harris Dickinson sono stati fotografati m...
Claudio Amendola, stasera in Tv il suo vero gioiello: il film cult (snobbato) che gli ha cambiato la carriera
Da Non si ruba a casa dei ladri su Rete 4 a Vacanze in America su Sky Cinema Comedy:...
Courtney Love, la confessione choc: "Pesavo 45 chili e sono quasi morta, non ci credevo". Poi l'annuncio sul nuovo album (16 anni dopo)
L'ex moglie di Kurt Cobain racconta il dramma vissuto nel 2019 e annuncia il ritorno...
I film in onda in TV stasera, lunedì 3 agosto 2026: Kill Bill contro Godzilla e Inception
Da Kill Bill su TV8 a Inception su Sky Cinema Action, passando per Godzilla sul 20 e...
DJ Kavinsky, star della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, trovato morto nella sua casa di Parigi: aperta un'inchiesta
L'artista che aveva conquistato il mondo con Nightcall e che solo due anni fa aveva ...