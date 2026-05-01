Sky e Warner Bros. ‘fanno pace’, accordo bomba tra cinema e tv: la nuova strategia che rivoluziona lo streaming Sky e Warner Bros Discovery archiviano lo scontro e rilanciano: contenuti reintegrati, Discovery+ in piattaforma e ritorno dei titoli più attesi del catalogo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Poteva sembrare una cosa lontana anni luce ma, invece, Sky e Warner Bros. Discovery hanno sorpreso tutti annunciando un nuovo accordo attivo dal 30 aprile, che segna il ritorno su Sky di dieci canali lineari e dell’app Discovery+. L’intesa riporta sulla piattaforma tutti i canali in chiaro del gruppo e include anche una Warner Bros. per Sky e Now, oltre a nuovi contenuti insieme alle prossime stagioni delle serie HBO già previste dal precedente accordo. Tutti i dettagli, di seguito.

Sky e Warner Bros. Discovery, accordo raggiunto: come cambia il futuro della tv

L’accordo tra Sky Italia e Warner Bros. Discovery segna una riconciliazione strategica dopo la separazione seguita all’arrivo di HBO Max in Italia. L’obiettivo è riportare i contenuti in un’unica esperienza integrata, rafforzando Sky come piattaforma di aggregazione e semplificando l’accesso per gli utenti.

Tornano su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass dieci canali del gruppo Warner Bros. Discovery, tra cui Nove e Real Time, insieme a Discovery Channel, DMAX, Food Network, HGTV Discovery, Turbo, K2 e Frisbee. Dal 14 maggio rientra anche l’app discovery+, con contenuti Originals ed eventi sportivi di Eurosport, inclusi tornei di tennis come Roland Garros e competizioni ciclistiche come Giro d’Italia , Tour de France e La Vuelta. Sul fronte cinema, Sky e NOW ottengono una nuova finestra Warner: film recenti in prima visione, come Primavera, arrivano pochi mesi dopo l’uscita, mentre torna disponibile un ampio catalogo di titoli storici e cult come Barbie, Dune, Elvis, Via col vento, Blade Runner, Arancia Meccanica, Shining di Stanley Kubrick, la trilogia de Il cavaliere oscuro e Inception di Christopher Nolan.

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L’intesa nasce da una logica industriale condivisa: rendere più sostenibile lo streaming, ridurre la frammentazione delle piattaforme e trattenere gli abbonati. In sintesi, più contenuti in un unico ecosistema e meno necessità di servizi separati.

Cos’è successo tra Sky e Warner Bros. Discovery

Ma cos’è accaduto effettivamente tra Sky e Warner Bros. Discovery? Il 1° gennaio 2026 la collaborazione tra loro, durata oltre vent’anni, è giunta al termine. Con la scadenza dell’accordo, le serie e i film HBO e Warner hanno lasciato l’offerta Sky, spostandosi su HBO Max, lanciato ufficialmente in Italia il 13 gennaio. Per anni Sky è stata il punto di riferimento per titoli iconici come I Soprano, The Wire, Game of Thrones e True Detective, e la perdita di questi titoli ha segnato un cambiamento importante per la piattaforma e per gli abbonati.

La separazione è stata graduale e già anticipata da altri segnali, come l’uscita di Eurosport dal bouquet Sky. Con HBO Max, Warner Bros. Discovery ha poi rafforzato la propria posizione come concorrente diretto nel mercato dello streaming. Tuttavia, grazie a questo nuovo accordo tra le cose sono destinate a cambiare.

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