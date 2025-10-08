Sky punta alle stelle per il 2026, film e serie tv da urlo: da Muccino a Clint Eastwood e Ron Howard La programmazione streaming della nuova stagione è ricchissima: tante serie e cinema e i grandi show come X Factor, Pechino e MasterChef.

Sky vuole alzare ancora di più l’asticella. Nella nuova stagione non solo titoli, ma un vero manifesto televisivo. Intrattenimento, cinema d’autore, reality, serie originali e persino un nuovo canale tutto dedicato ai cult della serialità.

Tra le novità più chiacchierate c’è Gucci – Fine dei giochi, diretta da Gabriele Muccino e tratta dal memoir di Allegra Gucci. Torna anche Call My Agent – Italia con guest star come Luca Argentero e Miriam Leone, mentre sul fronte internazionale spiccano IT: Welcome to Derry, prequel del cult horror, e Task con Mark Ruffalo. E come se non bastasse, a novembre debutta Sky Collection, il canale che custodirà i grandi classici delle serie TV, da Friends a Il Trono di Spade, passando per Romanzo Criminale.

Tanti anche gli show come X Factor 2025, MasterChef Italia, 4 Ristoranti e Kitchen Sound, fino all’attesissimo Pechino Express, con coppie inedite e un team di inviati ancora più ampio. E poi c’è il cinema, con pellicole che promettono di non deludere. Curiosi di saperne di più? Guardate il Video!

