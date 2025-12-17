Sky e Now preparano la sfida a Netflix per Natale 2025: i film e le serie tv in esclusiva
Dicembre e i primi giorni di gennaio sulle piattaforme Sky e NOW si preannunciano ricchissimi di novità cinematografiche, documentari e ritorni di serie amatissime.
Dicembre e i primi giorni di gennaio sulle piattaforme Sky e NOW si preannunciano ricchissimi di novità cinematografiche, documentari e ritorni di serie amatissime. La programmazione pensata per le festività spazia da grandi blockbuster internazionali ad originali Sky, documentari immersivi sulla natura e sull’arte, fino alla commedia italiana e alle nuove stagioni di storie cult.
Uscite Sky e NOW per le feste natalizie: da Minecraft a I Delitti del BarLume
La stagione festiva su Sky e NOW si apre con titoli che catturano l’attenzione per varietà e contenuti. Il 22 dicembre arriva Celebrity Sex Tapes, una docu-serie che esplora scandali mediatici e l’impatto culturale di registrazioni intime di personaggi famosi, offrendo uno sguardo critico e coinvolgente. Il giorno successivo, il 23 dicembre, è la volta di Amadeus, una produzione che racconta la vita e le sfide del celebre compositore Mozart, mettendo in luce la sua rivalità con Antonio Salieri e il genio musicale che lo ha reso immortale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per le famiglie e gli appassionati di animazione, il 25 dicembre sarà speciale grazie a Dragon Trainer, il remake live action del celebre franchise che segue le avventure di Hiccup e del suo drago Sdentato in una storia di amicizia e coraggio. Lo stesso giorno esce anche Nature World – I signori delle nevi, un documentario dedicato alla fauna dei paesaggi più freddi del pianeta, tra immagini mozzafiato e curiosità naturali. Il 26 dicembre arriva Mission: Impossible – The Final Reckoning, con Ethan Hunt pronto a nuove incredibili avventure piene di azione e suspense, mentre Jeff Koons – Un ritratto privato offre un approfondimento sulla vita e le opere del celebre artista contemporaneo.
Il 28 dicembre debutterà It Ends With Us, l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Colleen Hoover, una storia intensa che esplora amore, difficoltà e resilienza. Il 29 dicembre è invece dedicato agli appassionati di mondi virtuali con Un Film Minecraft, che trasporta i protagonisti nell’universo cubico del videogioco, tra missioni avventurose e creature sorprendenti. Infine, il 5 gennaio 2026 torna I Delitti del Barlume con tre nuovi episodi trasmessi per tre lunedì consecutivi, un appuntamento imperdibile per chi ama il mix di ironia e mistero ambientato a Pineta.
Potrebbe interessarti anche
Sky e Now, le uscite di dicembre 2025: la finale di X Factor anticipa MasterChef e 4 Ristoranti di Borghese
Dal nuovo capolavoro di Wes Anderson, al ritorno dei reality culinari di Sky con Ale...
Netflix scoperchia il passato di Sean Combs con The Reckoning: tra accuse, segreti e il tocco provocatorio di 50 Cent
La miniserie The Reckoning, su Netflix, svela il lato nascosto di Sean Combs: accuse...
Sky e Now, le uscite di novembre 2025: tornano Joe Bastianich e i Vip di Call my agent
Tra thriller psicologici, docu-film emozionanti e ritorni amatissimi, novembre su Sk...
Gomorra - Le origini, cosa ci dice il primo trailer della serie prequel di Sky e Now Tv
Il primo trailer ufficiale della serie sulle origini di Pietro Savastano e sul perco...
Questo nuovo thriller su Sky e NOW è un colpo al cuore: una madre, un bambino scomparso e la verità
La nuova serie All Her Fault, svela quanto la vita di una madre possa cambiare in un...
Luca Argentero e Miriam Leone 'coppia di fatto' ma il vero campo di battaglia è su Sky e NOW TV
Il cast di Call My Agent Italia 3 torna più agguerrito che mai, mentre guest star so...
Uno dei romanzi più hot del momento diventerà un film: la storia proibita di Jessica Warman è realtà
La sceneggiatrice Rebecca Webb porterà sul grande schermo il romanzo young adult di ...
Netflix fa il colpaccio con Warner Bros: quali franchise ha 'vinto' il Colosso dello streaming
L'accordo tra Warner e Netflix permette al Colosso dello streaming di mettere le man...