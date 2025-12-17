Sky e Now preparano la sfida a Netflix per Natale 2025: i film e le serie tv in esclusiva Dicembre e i primi giorni di gennaio sulle piattaforme Sky e NOW si preannunciano ricchissimi di novità cinematografiche, documentari e ritorni di serie amatissime.

Dicembre e i primi giorni di gennaio sulle piattaforme Sky e NOW si preannunciano ricchissimi di novità cinematografiche, documentari e ritorni di serie amatissime. La programmazione pensata per le festività spazia da grandi blockbuster internazionali ad originali Sky, documentari immersivi sulla natura e sull’arte, fino alla commedia italiana e alle nuove stagioni di storie cult.

Uscite Sky e NOW per le feste natalizie: da Minecraft a I Delitti del BarLume

La stagione festiva su Sky e NOW si apre con titoli che catturano l’attenzione per varietà e contenuti. Il 22 dicembre arriva Celebrity Sex Tapes, una docu-serie che esplora scandali mediatici e l’impatto culturale di registrazioni intime di personaggi famosi, offrendo uno sguardo critico e coinvolgente. Il giorno successivo, il 23 dicembre, è la volta di Amadeus, una produzione che racconta la vita e le sfide del celebre compositore Mozart, mettendo in luce la sua rivalità con Antonio Salieri e il genio musicale che lo ha reso immortale.

Per le famiglie e gli appassionati di animazione, il 25 dicembre sarà speciale grazie a Dragon Trainer, il remake live action del celebre franchise che segue le avventure di Hiccup e del suo drago Sdentato in una storia di amicizia e coraggio. Lo stesso giorno esce anche Nature World – I signori delle nevi, un documentario dedicato alla fauna dei paesaggi più freddi del pianeta, tra immagini mozzafiato e curiosità naturali. Il 26 dicembre arriva Mission: Impossible – The Final Reckoning, con Ethan Hunt pronto a nuove incredibili avventure piene di azione e suspense, mentre Jeff Koons – Un ritratto privato offre un approfondimento sulla vita e le opere del celebre artista contemporaneo.

Il 28 dicembre debutterà It Ends With Us, l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Colleen Hoover, una storia intensa che esplora amore, difficoltà e resilienza. Il 29 dicembre è invece dedicato agli appassionati di mondi virtuali con Un Film Minecraft, che trasporta i protagonisti nell’universo cubico del videogioco, tra missioni avventurose e creature sorprendenti. Infine, il 5 gennaio 2026 torna I Delitti del Barlume con tre nuovi episodi trasmessi per tre lunedì consecutivi, un appuntamento imperdibile per chi ama il mix di ironia e mistero ambientato a Pineta.

