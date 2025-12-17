Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sky e Now preparano la sfida a Netflix per Natale 2025: i film e le serie tv in esclusiva

Dicembre e i primi giorni di gennaio sulle piattaforme Sky e NOW si preannunciano ricchissimi di novità cinematografiche, documentari e ritorni di serie amatissime.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Dicembre e i primi giorni di gennaio sulle piattaforme Sky e NOW si preannunciano ricchissimi di novità cinematografiche, documentari e ritorni di serie amatissime. La programmazione pensata per le festività spazia da grandi blockbuster internazionali ad originali Sky, documentari immersivi sulla natura e sull’arte, fino alla commedia italiana e alle nuove stagioni di storie cult.

Uscite Sky e NOW per le feste natalizie: da Minecraft a I Delitti del BarLume

La stagione festiva su Sky e NOW si apre con titoli che catturano l’attenzione per varietà e contenuti. Il 22 dicembre arriva Celebrity Sex Tapes, una docu-serie che esplora scandali mediatici e l’impatto culturale di registrazioni intime di personaggi famosi, offrendo uno sguardo critico e coinvolgente. Il giorno successivo, il 23 dicembre, è la volta di Amadeus, una produzione che racconta la vita e le sfide del celebre compositore Mozart, mettendo in luce la sua rivalità con Antonio Salieri e il genio musicale che lo ha reso immortale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per le famiglie e gli appassionati di animazione, il 25 dicembre sarà speciale grazie a Dragon Trainer, il remake live action del celebre franchise che segue le avventure di Hiccup e del suo drago Sdentato in una storia di amicizia e coraggio. Lo stesso giorno esce anche Nature World – I signori delle nevi, un documentario dedicato alla fauna dei paesaggi più freddi del pianeta, tra immagini mozzafiato e curiosità naturali. Il 26 dicembre arriva Mission: Impossible – The Final Reckoning, con Ethan Hunt pronto a nuove incredibili avventure piene di azione e suspense, mentre Jeff Koons – Un ritratto privato offre un approfondimento sulla vita e le opere del celebre artista contemporaneo.

Il 28 dicembre debutterà It Ends With Us, l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Colleen Hoover, una storia intensa che esplora amore, difficoltà e resilienza. Il 29 dicembre è invece dedicato agli appassionati di mondi virtuali con Un Film Minecraft, che trasporta i protagonisti nell’universo cubico del videogioco, tra missioni avventurose e creature sorprendenti. Infine, il 5 gennaio 2026 torna I Delitti del Barlume con tre nuovi episodi trasmessi per tre lunedì consecutivi, un appuntamento imperdibile per chi ama il mix di ironia e mistero ambientato a Pineta.

Potrebbe interessarti anche

MasterChef e 4 Ristoranti

Sky e Now, le uscite di dicembre 2025: la finale di X Factor anticipa MasterChef e 4 Ristoranti di Borghese

Dal nuovo capolavoro di Wes Anderson, al ritorno dei reality culinari di Sky con Ale...
Sean Combs, rivalità e segreti nella serie in streaming su Netflix

Netflix scoperchia il passato di Sean Combs con The Reckoning: tra accuse, segreti e il tocco provocatorio di 50 Cent

La miniserie The Reckoning, su Netflix, svela il lato nascosto di Sean Combs: accuse...
Call My Agent e Joe Bastianich

Sky e Now, le uscite di novembre 2025: tornano Joe Bastianich e i Vip di Call my agent

Tra thriller psicologici, docu-film emozionanti e ritorni amatissimi, novembre su Sk...
Il trailer di Gomorra - Le origini: cosa aspettarci dalla serie di Sky e Now Tv

Gomorra - Le origini, cosa ci dice il primo trailer della serie prequel di Sky e Now Tv

Il primo trailer ufficiale della serie sulle origini di Pietro Savastano e sul perco...
All Her Fault, la nuova serie in esclusiva su Sky è in streaming su NOW

Questo nuovo thriller su Sky e NOW è un colpo al cuore: una madre, un bambino scomparso e la verità

La nuova serie All Her Fault, svela quanto la vita di una madre possa cambiare in un...
Call My Agent Italia 3, cast , guest star, trama e quando esce la terza stagione della serie in streaming su NOW

Luca Argentero e Miriam Leone 'coppia di fatto' ma il vero campo di battaglia è su Sky e NOW TV

Il cast di Call My Agent Italia 3 torna più agguerrito che mai, mentre guest star so...
Repeat After Me, dopo It Ends With Us, anche il romanzo di Jessica Warman diventerà un film

Uno dei romanzi più hot del momento diventerà un film: la storia proibita di Jessica Warman è realtà

La sceneggiatrice Rebecca Webb porterà sul grande schermo il romanzo young adult di ...
Netflix compra Warner: quali franchise si è accaparrato il Colosso dello streaming

Netflix fa il colpaccio con Warner Bros: quali franchise ha 'vinto' il Colosso dello streaming

L'accordo tra Warner e Netflix permette al Colosso dello streaming di mettere le man...
Niente più Doc per Luca Argentero: adesso è un geniale magistrato nella serie l'avvocato Ligas su Sky e Now TV

Addio a Doc, Luca Argentero è un geniale magistrato in questa serie per Sky e NOW TV

Il volto del dottor Andrea Fanti sarà il protagonista del primo legal drama Sky Orig...

Viva Miches By Wyndham

Viaggio ai Caraibi

Un percorso dove rigenerarsi tra benessere e natura

LEGGI

Personaggi

John Hannah

John Hannah
Isabella Rossellini

Isabella Rossellini
Rita Rusic

Rita Rusic
Maurizio Micheli

Maurizio Micheli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963