Sky e Now, le uscite di settembre 2025: tornano X Factor (con la nuova formazione) e i 4 Hotel di Bruno Barbieri
Per Sky e Now sarà un mese ricco di ritorni di grandi cult, dalla nuova avventura di The Walking Dead, al ritorno dei più importanti reality della piattaforma.
Settembre è un mese che segna sempre un po’ la ripartenza: torna la routine, si rimettono in moto i palinsesti televisivi e le piattaforme arricchiscono il loro catalogo con novità capaci di catturare l’attenzione. Anche Sky e NOW non fanno eccezione, proponendo alcune uscite che, tra serie attese e film già discussi nei festival internazionali, promettono di animare le serate autunnali.
Serie e film in arrivo su Sky e Now a settembre: da X Factor a 4 Hotel
Tra le novità più attese c’è The Pitt, la serie ambientata in un pronto soccorso, raccontata nell’arco di una singola giornata di lavoro. Debutta su Sky Atlantic e NOW il 24 settembre 2025, portando sullo schermo tensione, adrenalina e storie umane che si intrecciano nel caos di un ospedale. All’estero ha raccolto grandi consensi e ci si aspetta lo stesso riscontro anche in Italia.
Spazio anche al cinema con Babygirl, il film diretto da Halina Reijn con Nicole Kidman. Dopo aver fatto discutere ai festival internazionali e conquistato la critica, arriva anche su Sky e NOW. Un thriller erotico e provocatorio, che racconta desideri, ossessioni e relazioni complesse.
Gli appassionati di viaggi e ospitalità ritrovano 4 Hotel, che torna con l’ottava stagione. Un format ormai consolidato, che unisce competizione e scoperta, raccontando il meglio (e il peggio) dell’accoglienza italiana. Un ritorno sempre molto atteso, perfetto per chi ama curiosare dietro le quinte del mondo dell’hôtellerie. Non manca l’appuntamento con la musica: arrivano su Sky e NOW le X Factor 2025 Selezioni. La caccia ai talenti riparte con nuove voci e nuove storie, in attesa di scoprire chi riuscirà a trasformare un sogno in carriera. Per chi ama la cucina e i talent internazionali, arriva Masterchef Australia 17. Una nuova edizione con piatti spettacolari e prove sempre più creative.
Gli amanti delle serie post-apocalittiche possono segnare in agenda il ritorno di The Walking Dead: Daryl Dixon con la stagione 3. La storia del personaggio più amato dello storico franchise continua con nuove sfide e nuove minacce. Un titolo che porta avanti l’universo di The Walking Dead, capace di rinnovarsi e mantenere viva la tensione. Arriva anche Outlander: Blood of my Blood, lo spin-off dell’amatissima saga. Ambientato in un’altra epoca e con nuove figure al centro della scena, promette di regalare emozioni forti agli appassionati del genere storico-romantico. Una produzione nuova che si inserisce con forza nell’universo di Outlander.
Infine, un tocco di leggerezza con L’amore in teoria, commedia romantica che racconta sentimenti e contraddizioni di una relazione fittizia. Insomma, settembre 2025 su Sky e NOW è un mese che non lascia spazio alla noia: tra serie internazionali, reality, talent show e film, ci sono proposte per ogni gusto.
