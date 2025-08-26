Trova nel Magazine
Sky e Now, le uscite di settembre 2025: tornano X Factor (con la nuova formazione) e i 4 Hotel di Bruno Barbieri

Per Sky e Now sarà un mese ricco di ritorni di grandi cult, dalla nuova avventura di The Walking Dead, al ritorno dei più importanti reality della piattaforma.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Settembre è un mese che segna sempre un po’ la ripartenza: torna la routine, si rimettono in moto i palinsesti televisivi e le piattaforme arricchiscono il loro catalogo con novità capaci di catturare l’attenzione. Anche Sky e NOW non fanno eccezione, proponendo alcune uscite che, tra serie attese e film già discussi nei festival internazionali, promettono di animare le serate autunnali.

Serie e film in arrivo su Sky e Now a settembre: da X Factor a 4 Hotel

Tra le novità più attese c’è The Pitt, la serie ambientata in un pronto soccorso, raccontata nell’arco di una singola giornata di lavoro. Debutta su Sky Atlantic e NOW il 24 settembre 2025, portando sullo schermo tensione, adrenalina e storie umane che si intrecciano nel caos di un ospedale. All’estero ha raccolto grandi consensi e ci si aspetta lo stesso riscontro anche in Italia.

Spazio anche al cinema con Babygirl, il film diretto da Halina Reijn con Nicole Kidman. Dopo aver fatto discutere ai festival internazionali e conquistato la critica, arriva anche su Sky e NOW. Un thriller erotico e provocatorio, che racconta desideri, ossessioni e relazioni complesse.

Gli appassionati di viaggi e ospitalità ritrovano 4 Hotel, che torna con l’ottava stagione. Un format ormai consolidato, che unisce competizione e scoperta, raccontando il meglio (e il peggio) dell’accoglienza italiana. Un ritorno sempre molto atteso, perfetto per chi ama curiosare dietro le quinte del mondo dell’hôtellerie. Non manca l’appuntamento con la musica: arrivano su Sky e NOW le X Factor 2025 Selezioni. La caccia ai talenti riparte con nuove voci e nuove storie, in attesa di scoprire chi riuscirà a trasformare un sogno in carriera. Per chi ama la cucina e i talent internazionali, arriva Masterchef Australia 17. Una nuova edizione con piatti spettacolari e prove sempre più creative.

Gli amanti delle serie post-apocalittiche possono segnare in agenda il ritorno di The Walking Dead: Daryl Dixon con la stagione 3. La storia del personaggio più amato dello storico franchise continua con nuove sfide e nuove minacce. Un titolo che porta avanti l’universo di The Walking Dead, capace di rinnovarsi e mantenere viva la tensione. Arriva anche Outlander: Blood of my Blood, lo spin-off dell’amatissima saga. Ambientato in un’altra epoca e con nuove figure al centro della scena, promette di regalare emozioni forti agli appassionati del genere storico-romantico. Una produzione nuova che si inserisce con forza nell’universo di Outlander.

Infine, un tocco di leggerezza con L’amore in teoria, commedia romantica che racconta sentimenti e contraddizioni di una relazione fittizia. Insomma, settembre 2025 su Sky e NOW è un mese che non lascia spazio alla noia: tra serie internazionali, reality, talent show e film, ci sono proposte per ogni gusto.

