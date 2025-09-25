Trova nel Magazine
Sky e Now, le uscite di ottobre 2025: X Factor decolla e Max Giusti ci sorprende

Dall’horror di It – Welcome to Derry alle risate di GiallappaShow, passando per i Live di X Factor 2025: un ottobre pieno di prime visioni e ritorni su Sky e NOW.

Ottobre si preannuncia ricco di appuntamenti per chi segue Sky e NOW, con un palinsesto che alterna leggerezza, comicità, brividi e grandi competizioni musicali. Non mancano i ritorni attesi e le novità assolute, in un mix che accompagna il pubblico dall’inizio alla fine del mese con un ritmo sempre diverso.

Serie e film in arrivo su Sky e Now a ottobre: da X Factor a Borghese

Si parte il 3 ottobre con Suits LA, lo spin-off del celebre legal drama che sposta le vicende da New York a Los Angeles, tra diritto penale e retroscena del mondo dello spettacolo. Il giorno dopo arriva Sherlock&Daughter, un investigativo che mette in scena un Holmes ormai in pensione costretto a tornare in gioco dall’arrivo di una giovane donna che dice di essere sua figlia. Lunedì 6 ottobre sarà invece il momento di spegnere dieci candeline con Alessandro Borghese – Kitchen Sound, che festeggia la sua decima edizione con nuove ricette scandite dal ritmo delle playlist musicali.

Il calendario continua con Task, in onda dal 12 ottobre su Sky Atlantic. Protagonista Mark Ruffalo nei panni di un agente dell’FBI che deve fare i conti con un passato difficile mentre guida una task force contro una serie di rapine violente. Lo stesso giorno arriva anche Bollicine, il nuovo one man show di Max Giusti, un flusso di comicità e riflessioni che mescola ironia, attualità e parodie già diventate cult. A fine mese, il 20 ottobre, torna anche GiallappaShow con la sua sesta stagione: le voci della Gialappa’s Band, insieme al Mago Forest e a nuove co-conduttrici, riportano sullo schermo il loro inconfondibile stile fatto di gag e personaggi surreali.

Per gli amanti dell’horror il vero appuntamento da segnare in calendario è il 27 ottobre, quando debutta It – Welcome to Derry. La serie, prequel dei film di Andy Muschietti, riporta sullo schermo l’incubo del clown Pennywise, raccontando le sue origini ventisette anni prima degli eventi che hanno terrorizzato il grande pubblico.

E poi c’è la musica: X Factor 2025 entra nella fase più calda con le Last Call del 16 ottobre, quando i quattro giudici comporranno le loro squadre definitive tra switch e scelte all’ultimo respiro. Da giovedì 23 ottobre iniziano invece i Live Show, in diretta dal Teatro Repower di Milano, dove i dodici artisti selezionati si sfideranno settimana dopo settimana fino alla finalissima di dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Un ottobre dunque variegato, che mette insieme cucina, comicità, indagini, brividi e musica.

Programmi

