Sky e Now, le uscite di novembre 2025: tornano Joe Bastianich e i Vip di Call my agent
Tra thriller psicologici, docu-film emozionanti e ritorni amatissimi, novembre su Sky e NOW promette un mese ricco di storie intense e serate tutte da gustare.
Novembre 2025 si preannuncia un mese davvero interessante per gli abbonati di Sky e NOW: la piattaforma mette in campo una serie di titoli capaci di spaziare dal thriller internazionale alla commedia italiana, fino al documentario d’autore, offrendo numerose alternative per le serate in casa. Scorrendo le uscite spiccano alcune novità che meritano particolare attenzione, sia per la qualità produttiva sia per la varietà dei generi.
Serie e film in arrivo su Sky e Now a novembre: da Foodish a Call my agent
Il piatto forte lo offre senza dubbio la serie All Her Fault, che approda su Sky e NOW a partire dai primi giorni di novembre con tutti gli episodi già disponibili: un thriller psicologico basato sul romanzo di Andrea Mara e portato sullo schermo da una produzione internazionale: una madre arriva al play-date del figlio e scopre che la persona che apre la porta non ha alcuna idea di chi sia quel bambino. Da lì si dipana un racconto teso, con segreti che emergono e rapporti familiari che si incrinano. Sul versante italiano, Call My Agent 3 ritorna con la sua terza stagione, ancora in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Questa serie, che gioca con autoironia sul mondo dello spettacolo nostrano e sul dietro le quinte delle agenzie cinematografiche, conferma il suo stile brillante e ricco di cameo celebri.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tra i documentari, spiccano I Am Luke Perry e Vi presento Brad Pitt, due titoli che raccontano le carriere di icone hollywoodiane amate dal grande pubblico, offrendo un ritratto intimo e nostalgico di chi ha segnato la cultura pop di più generazioni. Spazio anche alla memoria e alla cronaca con Concordia: io c’ero, un docu-film che ripercorre una delle tragedie più note degli ultimi anni attraverso testimonianze dirette e materiali d’archivio di grande impatto.
Non mancano poi le serie americane più classiche, come FBI – Quarta Stagione, pronta a riportare sullo schermo nuove indagini e colpi di scena, mentre sul fronte culinario Foodish continua a rappresentare un punto di riferimento per chi ama scoprire il mondo attraverso il cibo. Infine, il legal drama Accused – Sotto processo si conferma uno dei titoli più attesi per chi ama le storie che mettono in discussione la giustizia e la moralità.
Quindi novembre su Sky e NOW offre un equilibrio ben calibrato fra intrattenimento puro e storie più riflessive: dagli intrecci psicologici di All Her Fault alle risate di Call My Agent 3, fino ai ritratti di vita vera proposti dai documentari.
Potrebbe interessarti anche
Dalla Sardegna a Roma, Sky e NOW fanno innamorare dell’Italia con un thriller mozzafiato
Sky e NOW celebrano l’Italia tra misteri, enigmi e cospirazioni segrete in un'incred...
Sky e Now, le uscite di ottobre 2025: X Factor decolla e Max Giusti ci sorprende
Dall’horror di It – Welcome to Derry alle risate di GiallappaShow, passando per i Li...
Sky punta alle stelle per il 2026, film e serie tv da urlo: da Muccino a Clint Eastwood e Ron Howard
La programmazione streaming della nuova stagione è ricchissima: tante serie e cinema...
Mark Ruffalo vive una tragedia in questa serie Tv elettrizzante: impossibile resistergli
Il volto di Hulk nel Marvel Cinematic Universe veste i panni di un agente dell'FBI i...
Suits LA, da New York a Hollywood: il legal drama si reinventa con Stephen Amell e sbarca su Sky e NOW con lo spin-off
Dalla Grande Mela alla West Coast: Suits LA accende il mondo legale tra glamour, tra...
Sky e Now, le uscite di settembre 2025: tornano X Factor (con la nuova formazione) e i 4 Hotel di Bruno Barbieri
Per Sky e Now sarà un mese ricco di ritorni di grandi cult, dalla nuova avventura di...
Serie tv Netflix, le novità di novembre (con doppia bomba): ecco Squid Game e il finale choc di Stranger Things
Un mese tra grandi ritorni e nuove sorprese: da Stranger Things 5 a Squid Game: La s...
Europa League in diretta Tv su Tv8, qual è la partita in chiaro di stasera (è il big match)
Oggi giovedì 23 ottobre 2025 va in scena la sfida tra Nottingham Forest e Porto: ora...