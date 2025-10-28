Sky e Now, le uscite di novembre 2025: tornano Joe Bastianich e i Vip di Call my agent Tra thriller psicologici, docu-film emozionanti e ritorni amatissimi, novembre su Sky e NOW promette un mese ricco di storie intense e serate tutte da gustare.

Novembre 2025 si preannuncia un mese davvero interessante per gli abbonati di Sky e NOW: la piattaforma mette in campo una serie di titoli capaci di spaziare dal thriller internazionale alla commedia italiana, fino al documentario d’autore, offrendo numerose alternative per le serate in casa. Scorrendo le uscite spiccano alcune novità che meritano particolare attenzione, sia per la qualità produttiva sia per la varietà dei generi.

Serie e film in arrivo su Sky e Now a novembre: da Foodish a Call my agent

Il piatto forte lo offre senza dubbio la serie All Her Fault, che approda su Sky e NOW a partire dai primi giorni di novembre con tutti gli episodi già disponibili: un thriller psicologico basato sul romanzo di Andrea Mara e portato sullo schermo da una produzione internazionale: una madre arriva al play-date del figlio e scopre che la persona che apre la porta non ha alcuna idea di chi sia quel bambino. Da lì si dipana un racconto teso, con segreti che emergono e rapporti familiari che si incrinano. Sul versante italiano, Call My Agent 3 ritorna con la sua terza stagione, ancora in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Questa serie, che gioca con autoironia sul mondo dello spettacolo nostrano e sul dietro le quinte delle agenzie cinematografiche, conferma il suo stile brillante e ricco di cameo celebri.

Tra i documentari, spiccano I Am Luke Perry e Vi presento Brad Pitt, due titoli che raccontano le carriere di icone hollywoodiane amate dal grande pubblico, offrendo un ritratto intimo e nostalgico di chi ha segnato la cultura pop di più generazioni. Spazio anche alla memoria e alla cronaca con Concordia: io c’ero, un docu-film che ripercorre una delle tragedie più note degli ultimi anni attraverso testimonianze dirette e materiali d’archivio di grande impatto.

Non mancano poi le serie americane più classiche, come FBI – Quarta Stagione, pronta a riportare sullo schermo nuove indagini e colpi di scena, mentre sul fronte culinario Foodish continua a rappresentare un punto di riferimento per chi ama scoprire il mondo attraverso il cibo. Infine, il legal drama Accused – Sotto processo si conferma uno dei titoli più attesi per chi ama le storie che mettono in discussione la giustizia e la moralità.

Quindi novembre su Sky e NOW offre un equilibrio ben calibrato fra intrattenimento puro e storie più riflessive: dagli intrecci psicologici di All Her Fault alle risate di Call My Agent 3, fino ai ritratti di vita vera proposti dai documentari.

