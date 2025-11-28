Sky e Now, le uscite di dicembre 2025: la finale di X Factor anticipa MasterChef e 4 Ristoranti di Borghese Dal nuovo capolavoro di Wes Anderson, al ritorno dei reality culinari di Sky con Alessandro Borghese e Bruno Barbieri, ma spazio anche al live action di Minecraft e la finale di X Factor.

Dicembre porta con sé un catalogo particolarmente ricco su Sky e NOW, un mese costruito su grandi storie, ritorni molto attesi e qualche titolo perfetto per le feste. L’arrivo di nuovi film, serie e programmi offre un ventaglio ampio di proposte che unisce appassionati di legal thriller, famiglie in cerca di avventura e chi non rinuncia ai grandi show televisivi.

Serie e film in arrivo su Sky e Now a dicembre: da Masterchef ad Alessandro Borghese

Il mese si apre il 3 dicembre con la finalissima di X Factor 2025, un evento che trasforma Piazza del Plebiscito in un enorme palcoscenico a cielo aperto, dove i finalisti si giocano tutto davanti a una folla carica di aspettative. Il 5 dicembre arriva The Rainmaker, un legal thriller che segue il giovane Rudy Baylor alle prese con il suo primo grande caso, un percorso che lo porta a scontrarsi con cospirazioni e scelte morali sempre più complesse.

L’11 dicembre tornano i fornelli di MasterChef Italia, con la giuria storica che accoglie nuovi aspiranti chef pronti a dimostrare il proprio valore tra prove serrate e momenti carichi di tensione. Il 14 dicembre debutta inoltre Bad Boys: Ride or Die, una storia di azione e ritmo in cui due agenti di Miami devono dimostrare la propria innocenza mentre tutto sembra crollare. Il 21 dicembre è il turno delle nuove puntate di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, che riparte per un viaggio attraverso l’Italia tra sfide, colpi di scena e lo stile inconfondibile del suo conduttore. Il 22 dicembre arriva La Trama Fenicia, il film di Wes Anderson che intreccia dramma, spionaggio e un rapporto familiare fragile, attraversato da segreti e scelte difficili.

Il 23 dicembre debutta Amadeus, una rivisitazione intensa dell’ascesa e della caduta di Mozart, raccontata attraverso le sue ambizioni, la sua genialità e le dinamiche complicate di chi gravitava attorno alla sua figura. Il 25 dicembre arriva Dragon Trainer, il live action dedicato al legame speciale tra Hiccup e Sdentato, una storia che ritrova perfettamente lo spirito originale in un racconto di amicizia e coraggio. Il 29 dicembre chiude il mese Un Film Minecraft, una storia avventurosa che trascina un gruppo di amici nell’Overworld, dove dovranno trovare il modo di sopravvivere e capire cosa serve davvero per tornare a casa. Dicembre su Sky NOW si presenta quindi denso, vario e costruito su storie molto diverse ma capaci di dettare il tempo di questa fredde serate di festa.

