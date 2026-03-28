Sky e Now, film e serie in arrivo ad aprile 2026: Luca Argentero chiude i battenti, arriva la corsa finale di Euphoria
Sky e NOW, un aprile tra grandi ritorni, cinema premiato e debutti imperdibili. Ecco cosa ci aspetta il prossimo mese sulla piattaforma.
Aprile 2026 si preannuncia come un mese particolarmente ricco per gli abbonati Sky e NOW, con un catalogo che intreccia serie molto attese, grandi film premiati e ritorni televisivi amatissimi. Tra finali di stagione, debutti in prima visione e nuove edizioni di programmi cult, la piattaforma costruisce un’offerta capace di spaziare dall’animazione all’action, dal cinema d’autore al racconto sportivo.
Sky e NOW, I titoli in arrivo ad aprile 2026: da Euphoria a Cucine da Incubo
Si parte il 1° aprile con Troppo Cattivi 2, sequel animato targato DreamWorks Animation che riporta in scena Wolf, Shark, Piranha, Tarantola e Snake. Questa volta la banda fatica a inserirsi nella società a causa della propria reputazione, finendo coinvolta in una rapina ad alto rischio orchestrata da una nuova squadra di criminali, le "troppo cattive". Il 3 aprile arriva invece l’ultimo episodio di Avvocato Ligas, il primo legal drama Sky Original che ha visto Luca Argentero nei panni di un affascinante e controverso avvocato penalista milanese. Il 4 aprile spazio al cinema d’autore con Father Mother Sister Brother, commedia familiare diretta da Jim Jarmusch e premiata con il Leone d’Oro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025. Interpretato da Adam Driver e Cate Blanchett. Dal 5 aprile debutta Il Maestro, diretto da Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino. Ambientato alla fine degli anni ’80, il film segue il giovane Felice, tredicenne carico delle aspettative paterne, affidato all’ex campione Raul Gatti per affrontare i tornei nazionali di tennis.
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Il 6 aprile arriva l’action thriller Io sono nessuno 2, con Sharon Stone e Christopher Lloyd. Bob Odenkirk torna nei panni di Hutch, uomo comune dal passato oscuro che, durante una vacanza in famiglia, finisce nel mirino di un gestore di parco divertimenti, di uno sceriffo losco e di un boss criminale. Dal 10 aprile sarà disponibile La voce di Hind Rajab, diretto da Kaouther Ben Hania e vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, oltre che candidato agli Oscar® 2026 come Miglior film internazionale per la Tunisia. Il film ricostruisce, attraverso audio originali, l’uccisione a Gaza di una bambina di sei anni. Il 13 aprile debutta la terza stagione di Euphoria, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Dopo un salto temporale di cinque anni, Rue, Jules, Nate, Maddy e Cassie hanno lasciato il liceo e devono affrontare le conseguenze delle proprie scelte.
Il 19 aprile torna anche lo Chef Antonino Canavacciuolo con la nuova edizione di Cucine da Incubo. Nuovi ristoranti in crisi, nuove sfide e una novità: l’ingresso di Paolo Stella nel ruolo di designer per supportare la trasformazione dei locali. Infine, il 25 aprile arriva Amata, film drammatico diretto da Elisa Amoruso con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia. La storia intreccia i destini di due donne e di una neonata, Margherita, lasciata in una culla per la vita.
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