Sky e NOW, le uscite di ottobre 2026: dal ritorno della serie sugli 883 al documentario sulla leggenda del cinema Bruce Willis La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est riporta al centro Max e Mauro, mentre Sky Documentaries dedica un ritratto alla carriera e alla vita di Bruce Willis.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Ottobre si prepara a essere un mese particolarmente ricco per Sky e NOW, con un calendario che alterna produzioni originali, nuove stagioni, serie internazionali, documentari e prime visioni cinematografiche. Il titolo più atteso è senza dubbio Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, seconda parte del racconto iniziato con Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, ma tra gli appuntamenti più interessanti trova spazio anche Bruce Willis – Duro a morire, documentario dedicato a una delle icone più riconoscibili del cinema d’azione.

Novità di ottobre su Sky e NOW: il ritorno degli 883

Dal 9 ottobre arriva su Sky Serie e in streaming su NOW Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nuovamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto. La seconda stagione, composta da otto episodi, riparte dal 1993, quando gli 883 hanno ormai raggiunto il successo e si trovano davanti a un passaggio decisivo della loro storia. La musica, i concerti, il secondo album, il mitico Jolly Blu, Milano e il viaggio in America diventano così gli elementi attraverso cui raccontare non soltanto l’ascesa del duo, ma anche i cambiamenti nel rapporto tra i due protagonisti.

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Il progetto è nuovamente firmato da Sydney Sibilia, affiancato alla regia da Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi. Dopo il successo di Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, la nuova stagione promette quindi di portare sullo schermo un altro capitolo fondamentale della parabola degli 883, questa volta concentrandosi proprio sull’anno che avrebbe cambiato definitivamente il loro percorso.

Le altre serie in arrivo

Il mese non si esaurisce però con la storia di Max e Mauro. Dal 18 ottobre torna Vigil – Indagine a bordo con la terza stagione, nella quale Amy Silva e Kirsten Longacre si trovano a indagare sull’omicidio di un soldato delle forze speciali in una remota stazione di ricerca nell’Artico, mentre l’inchiesta si intreccia con questioni internazionali e interessi legati alle risorse energetiche.

Il 28 ottobre è invece il momento della terza stagione di Signora Volpe, con Emilia Fox nuovamente nei panni di Sylvia Fox. La detective torna a muoversi tra i paesaggi dell’Umbria, alle prese con nuovi casi e misteri che metteranno ancora una volta alla prova il suo intuito.

A chiudere il mese, il 31 ottobre, arriva L’Istituto, adattamento del romanzo di Stephen King. Al centro c’è Luke Ellis, un quattordicenne dotato di poteri psichici che viene rapito e portato in una struttura dove sono rinchiusi altri ragazzi come lui. La serie aggiunge così una componente più thriller e soprannaturale al calendario autunnale di Sky Atlantic e NOW.

Bruce Willis e i grandi documentari

Tra gli appuntamenti di Sky Documentaries spicca invece Bruce Willis – Duro a morire, in onda il 12 ottobre. Il documentario ripercorre la carriera dell’attore, dall’affermazione a Hollywood fino al ritiro dalle scene, raccontando una parabola professionale legata soprattutto ai grandi film d’azione e ai personaggi che lo hanno trasformato in una star internazionale.

Nel corso del mese arrivano inoltre Natalie Portman – Il cigno nero, Vittorio De Sica – La vita in scena, Al Pacino – Starface e Matthew Perry – Friends Forever, insieme a nuovi appuntamenti dedicati all’arte e alla cronaca. Un’offerta che conferma la varietà della programmazione Sky e NOW, capace di passare in poche settimane dalla nostalgia degli anni Novanta al grande cinema internazionale.

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