Sky e NOW rinnovano il loro catalogo anche a marzo 2026 con una selezione di serie, programmi e film molto attesi dal pubblico. Tra nuove produzioni originali, grandi ritorni televisivi e titoli cinematografici internazionali, la programmazione del mese promette di offrire storie intense, thriller carichi di tensione e show spettacolari.

Sky e Now, le novità di marzo 2026: da Avvocato Ligas a Pechino Express

Il primo titolo di rilievo arriva il 6 marzo con la serie Sky Original Avvocato Ligas, produzione che vede Luca Argentero nei panni di un avvocato penalista milanese tanto brillante quanto controverso. Il protagonista è descritto come un professionista ironico e spigoloso, dotato di una mente anticonvenzionale che lo porta ad affrontare i casi giudiziari più complessi e mediatici. Il 9 marzo è la volta del film Absolution – Storia criminale, thriller gangster con Liam Neeson. La pellicola segue la storia di Thug, un ex pugile legato alla criminalità di San Pedro che scopre di essere affetto da una malattia degenerativa che compromette la memoria. Questo evento lo spinge a tentare di rimediare agli errori del passato e a ricucire i rapporti con la propria famiglia.

L’11 marzo arriva anche il film drammatico Un semplice incidente, diretto dal regista iraniano Jafar Panahi. La pellicola ha ottenuto la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025 e diverse candidature ai premi internazionali. La storia prende avvio da un incidente d’auto che coinvolge Rashid e la sua famiglia, evento che porta a un incontro inatteso con un uomo del passato. Il 12 marzo torna uno dei reality più amati dal pubblico televisivo con Pechino Express – L’Estremo Oriente!. Il viaggio attraversa Indonesia, Cina e Giappone e vede i concorrenti affrontare prove e sfide in contesti spettacolari. Alla guida del programma c’è Costantino della Gherardesca, affiancato dagli inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.

Grande attesa anche per il 14 marzo, data che segna il ritorno di Outlander con la stagione finale. La serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon conclude l’epica storia d’amore tra Claire Fraser, donna del XX secolo che si ritrova catapultata nel passato, e Jamie Fraser, nobile highlander della Scozia del XVIII secolo. Il 16 marzo debutta il thriller Dead of Winter – Sfida nel gelo, con Emma Thompson protagonista di una vicenda ambientata tra le nevi del Minnesota. La storia segue Barb, una donna rimasta vedova che durante un viaggio per esaudire l’ultimo desiderio del marito si ritrova coinvolta in una situazione drammatica dopo il rapimento di una ragazza.

Il 18 marzo arriva invece l’horror italiano La valle dei sorrisi, diretto da Paolo Strippoli. Ambientato nel misterioso villaggio di Remis, il film racconta la storia di un insegnante che scopre come dietro l’apparente felicità degli abitanti si nasconda un inquietante rituale. Il 23 marzo debutta invece Cinque Secondi, film diretto da Paolo Virzì che racconta il percorso umano di Adriano Sereni, un uomo solitario che si trova improvvisamente a convivere con un gruppo di giovani che occupano abusivamente una villa abbandonata. Infine, il 30 marzo arriva l’action Fight or Flight – Tensione ad alta quota, ambientato a bordo di un volo Bangkok–San Francisco dove un ex agente speciale deve identificare un misterioso criminale mentre scopre che l’aereo è pieno di assassini.

