Sky e Now, le migliori uscite di maggio 2026: dal gran finale di Downton Abbey al film con Greta Scarano Un mese ricco di storie forti, tra delitti iconici, drammi storici e cinema per tutti i gusti. Ecco tutto quello che ci attende il mese prossimo su Sky e Now.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Maggio 2026 su Sky e NOW si punta tutto sulle storie. Tra crime ispirati a fatti reali, fughe disperate, drammi familiari e grandi finali, la programmazione seleziona alcuni titoli chiave che rappresentano il cuore dell’offerta del mese di maggio, pensata per un pubblico sempre più esigente. Ecco cosa aspettarci nelle prossime settimane.

Sky e Now, le novità di maggio 2026: da American Crime Story a Downton Abbey

Tra i titoli più rilevanti c’è American Crime Story – L’assassinio di Gianni Versace, che racconta l’omicidio dello stilista avvenuto nel 1997 seguendo la prospettiva dell’assassino Andrew Cunanan, esplorandone ossessioni, incontri e la fuga prima della cattura. Con Rosa Elettrica – In fuga con il nemico il racconto si sposta in Italia: una giovane agente del programma protezione testimoni riceve l’incarico di scortare un baby boss di camorra diventato collaboratore. Quando scopre che qualcosa non torna nell’operazione, decide di fuggire con lui, trasformandosi da protettrice a ricercata mentre entrambi cercano la verità.

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Dal 29 maggio arriva Poker Face, che segue Charlie, una donna capace di capire quando qualcuno mente. Dopo essersi messa nei guai con persone pericolose, è costretta a viaggiare attraverso gli Stati Uniti e in ogni tappa si imbatte in nuovi crimini che finisce per risolvere. Spazio anche al franchise One Chicago, che riunisce le storie di medici, vigili del fuoco e poliziotti impegnati quotidianamente a fronteggiare emergenze e drammi personali, mostrando il lato umano di chi lavora in prima linea. Con The Serpent Queen si entra invece nel drama storico: la serie racconta l’ascesa di Caterina de’ Medici, dalle origini difficili fino al potere, tra intrighi di corte, manipolazioni politiche e strategie per sopravvivere in un ambiente ostile.

Sul fronte cinema, tra i titoli più importanti c’è Downton Abbey – Il gran finale, ambientato nel 1930, dove la famiglia Crawley affronta cambiamenti profondi tra scandali, minacce economiche e nuovi equilibri sociali, mentre il controllo della tenuta passa alla nuova generazione. Accanto a questo, Come ti muovi, sbagli racconta la vita di un professore in pensione che vive serenamente fino a quando la figlia, in crisi matrimoniale, torna a casa con i figli, sconvolgendo completamente la sua routine e costringendolo a rimettersi in gioco nella gestione della famiglia. Tra gli altri titoli selezionati ci sono No Other Choice, che apre il mese, e The Running Man, che vede il padre di famiglia Ben Richards unirsi al programma tv "The Running Man", una competizione in cui i concorrenti devono sopravvivere per 30 giorni mentre vengono braccati da assassini professionisti.

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