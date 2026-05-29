Sky e Now, film e serie in arrivo a giugno 2026: l'ultima fatica di Valeria Golino e la nuova stagione di House of the dragon Giugno 2026 tra draghi in guerra, thriller psicologici e ritorni leggendari: su Sky e NOW un mese di storie estreme, ambigue e spettacolari.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Tra fantasy epico, thriller psicologici, drammi familiari e serie molto attese, giugno 2026 si preannuncia come un mese particolarmente ricco per gli abbonati Sky e NOW. Il catalogo si amplia con produzioni internazionali di grande richiamo e nuovi film destinati a far discutere, senza dimenticare il ritorno di una delle saghe televisive più amate degli ultimi anni. Dalle atmosfere western di Billy The Kid fino al caos della guerra civile Targaryen in House of the Dragon, passando per thriller carichi di tensione e commedie amare, il mese offrirà contenuti molto diversi tra loro ma accomunati da cast importanti e produzioni ambiziose.

Le grandi uscite Sky e NOW di giugno 2026: da House of the dragon a La Gioia

Ad aprire il calendario sarà Una di famiglia, thriller psicologico con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried disponibile dal 2 giugno. Il film ruota attorno a una giovane donna che accetta un lavoro come domestica presso una famiglia apparentemente perfetta, salvo poi scoprire un clima inquietante fatto di manipolazioni e segreti. Dal 4 giugno arriva invece la prima stagione di Billy The Kid, serie creata da Michael Hirst, già autore di Vikings. La produzione ripercorre la trasformazione del giovane William McCarty nel celebre fuorilegge del West americano. T

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Il 9 giugno debutta anche The Miniature Wife – Un piccolo problema, nuova dramedy con Elizabeth Banks e Matthew Macfadyen. La serie parte da una premessa surreale: dopo un incidente di laboratorio, la protagonista si ritrova alta appena 15 centimetri. Da qui nasce una riflessione ironica sui rapporti di coppia, sugli squilibri emotivi e sulle ambizioni personali. Spazio poi ai film drammatici con My Mother’s Wedding, disponibile dal 10 giugno. La storia segue tre sorelle costrette a confrontarsi con vecchi traumi familiari durante il terzo matrimonio della madre. Dal 14 giugno arriva La gioia, pellicola italiana che racconta il rapporto complesso e proibito tra un’insegnante e uno studente. Il 15 giugno sarà invece la volta di Kraven – Il cacciatore, adattamento dedicato all’antagonista Marvel Sergei Kravinoff. Il film punta su azione brutale, atmosfere oscure e sull’origine del celebre cacciatore.

L’evento del mese resta però il ritorno di House of the Dragon dal 22 giugno. La terza stagione entra nel vivo della "Danza dei Draghi", la devastante guerra civile tra i Targaryen. Intrighi politici, battaglie e alleanze instabili porteranno Westeros verso uno scontro sempre più sanguinoso. L’attesa è altissima soprattutto dopo il finale della stagione precedente, che aveva lasciato i fan davanti a equilibri ormai spezzati. Chiude il mese Una notte a New York, dal 25 giugno, intenso dramma ambientato quasi interamente all’interno di un taxi, e Bugonia, disponibile dal 29 giugno, nuovo film visionario di Yorgos Lanthimos con Emma Stone. Quest’ultimo mescola paranoia, satira e complottismo in una storia surreale che ha già attirato attenzione dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia.

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