Quando Masterchef incontra Stranger Things: la nuova offerta di Sky & Netflix
Sky e Netflix assieme in un'insolita campagna tra cuochi e mostri di altre dimensioni per l'offerta comprensiva dei pacchetti satellitari e dello streaming
È da poco in onda il nuovo spot per l’offerta Sky & Netflix, con protagonisti i tre giudici di Masterchef, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, e un ospite del tutto inatteso, il Demogorgone della serie tv Netflix Stranger Things. Un incontro inedito quanto inquietante quello della nuova campagna di comunicazione che promuove l’offerta Sky & Netflix.
Sky & Netflix nella nuova campagna crossover tra Masterchef e Stranger Things
Nel nuovo spot, i tre giudici entrano nella cucina di MasterChef, pronti per l’inizio delle riprese della nuova stagione. L’iconico orologio scandisce i secondi, l’attesa cresce, ma basta un attimo e tutto cambia. Le luci tremano, l’aria si fa elettrica e quel luogo caldo e rassicurante si trasforma nel Sottosopra. Subito Locatelli intuisce che stanno accadendo delle "very Stranger Things" e dal centro dello studio emerge il Demogorgone. La sua ombra si avvicina e sembra voler divorare i tre giudici che, ironia della sorte, sono diventati il suo piatto del giorno. Non resta che sperare, come fa Cannavacciuolo, che sia intollerante agli chef…
La campagna mette al centro, con un crossover dallo stile unico e innovativo, la forza dei contenuti di intrattenimento di Sky e tutto Netflix, offerti insieme a un prezzo vantaggioso, a partire dalla nuova edizione di MasterChef Italia, su Sky dall’11 dicembre, e dal primo volume della quinta stagione di Stranger Things, disponibile in streaming su Netflix dal 27 novembre. Ecco la pubblicità:
L’ultimo trailer prima della stagione 5 di Stranger Things
Manca davvero pochissimo alla chiusura del cerchio per i ragazzi di Hakwins: la stagione 5 di Stranger Things, l’ultima, arriverà con il primo volume il 27 novembre, poi il 26 dicembre e l’1 gennaio 2026. L’ultimo episodio potrebbe addirittura approdare nei cinema, stando ad alcuni rumor, per la gioia dei fan. Nell’attesa, vi lasciamo qui in calce il trailer finale della stagione 5 di Stranger Things.
