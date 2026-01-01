Addio alle serie HBO su Sky: dal Trono di Spade a Euphoria, cosa cambia davvero dopo la rottura con Warner Dal 1° gennaio 2026 Sky e Warner Bros. Discovery si separano: le serie HBO migrano su HBO Max. Ecco cosa resta su Sky e cosa no.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Da oggi, 1° gennaio 2026, nulla è più come prima per gli abbonati Sky. Con la scadenza del contratto tra Sky e Warner Bros. Discovery, si chiude ufficialmente una delle collaborazioni più importanti della storia della pay TV italiana. Per decenni le serie HBO e i film Warner hanno rappresentato il cuore dell’offerta Sky, contribuendo a definirne identità e successo. Ora quel patrimonio cambia casa, con conseguenze concrete per il pubblico e per il futuro della piattaforma.

Fine dell’accordo Sky–Warner: una separazione storica

La scadenza del contratto tra Sky e Warner Bros. Discovery segna la fine di un’era iniziata oltre vent’anni fa. Per intere generazioni di spettatori, Sky è stata la "casa" di titoli iconici come I Soprano, The Wire, Game of Thrones e True Detective. Oggi quello stesso catalogo trova una nuova collocazione su HBO Max, in arrivo ufficialmente anche in Italia il 13 gennaio.

Questa rottura non arriva però all’improvviso. È il secondo passo di una separazione già avviata nei mesi scorsi, a partire dall’uscita di Eurosport dal bouquet Sky. HBO Max si presenta ora come un concorrente diretto, forte di una library riconoscibile e aggressiva, non a caso lanciata con l’immagine di uno dei draghi più iconici della saga del Trono di Spade.

Serie e film HBO: quali spariscono da Sky e quali restano

Da oggi, infatti Sky non può più trasmettere nuove serie HBO. Questo significa che titoli molto attesi come A Knight of the Seven Kingdoms, The Pitt 2, Industry o Portobello di Marco Bellocchio non passeranno più dalla piattaforma. Lo stesso vale per produzioni italiane legate a Warner Bros. Discovery, come Il caso di Melania Rea. Sky conserva però i diritti sulle nuove stagioni di alcune serie già avviate. È il caso di Euphoria 3 o di House of the Dragon: gli episodi inediti arrivano su Sky, ma le stagioni precedenti non sono più disponibili.

Anche il fronte cinema cambia radicalmente. Sky Cinema perde la prima finestra sui film Warner Bros. Discovery, rinunciando a titoli di richiamo come Superman, Weapons e il nuovo capitolo di The Conjuring. I film arriveranno solo in una fase successiva, quando saranno già disponibili altrove da mesi.

Insomma, la vera sfida per Sky ora è compensare queste assenze. Tra le ipotesi più concrete c’è un possibile rafforzamento dell’asse con Disney, che potrebbe ridefinire l’offerta cinematografica dei prossimi anni senza farci sentire troppo la mancanza delle nuove perdite.

