Addio alle serie HBO su Sky: dal Trono di Spade a Euphoria, cosa cambia davvero dopo la rottura con Warner
Dal 1° gennaio 2026 Sky e Warner Bros. Discovery si separano: le serie HBO migrano su HBO Max. Ecco cosa resta su Sky e cosa no.
Da oggi, 1° gennaio 2026, nulla è più come prima per gli abbonati Sky. Con la scadenza del contratto tra Sky e Warner Bros. Discovery, si chiude ufficialmente una delle collaborazioni più importanti della storia della pay TV italiana. Per decenni le serie HBO e i film Warner hanno rappresentato il cuore dell’offerta Sky, contribuendo a definirne identità e successo. Ora quel patrimonio cambia casa, con conseguenze concrete per il pubblico e per il futuro della piattaforma.
Fine dell’accordo Sky–Warner: una separazione storica
La scadenza del contratto tra Sky e Warner Bros. Discovery segna la fine di un’era iniziata oltre vent’anni fa. Per intere generazioni di spettatori, Sky è stata la "casa" di titoli iconici come I Soprano, The Wire, Game of Thrones e True Detective. Oggi quello stesso catalogo trova una nuova collocazione su HBO Max, in arrivo ufficialmente anche in Italia il 13 gennaio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Questa rottura non arriva però all’improvviso. È il secondo passo di una separazione già avviata nei mesi scorsi, a partire dall’uscita di Eurosport dal bouquet Sky. HBO Max si presenta ora come un concorrente diretto, forte di una library riconoscibile e aggressiva, non a caso lanciata con l’immagine di uno dei draghi più iconici della saga del Trono di Spade.
Serie e film HBO: quali spariscono da Sky e quali restano
Da oggi, infatti Sky non può più trasmettere nuove serie HBO. Questo significa che titoli molto attesi come A Knight of the Seven Kingdoms, The Pitt 2, Industry o Portobello di Marco Bellocchio non passeranno più dalla piattaforma. Lo stesso vale per produzioni italiane legate a Warner Bros. Discovery, come Il caso di Melania Rea. Sky conserva però i diritti sulle nuove stagioni di alcune serie già avviate. È il caso di Euphoria 3 o di House of the Dragon: gli episodi inediti arrivano su Sky, ma le stagioni precedenti non sono più disponibili.
Anche il fronte cinema cambia radicalmente. Sky Cinema perde la prima finestra sui film Warner Bros. Discovery, rinunciando a titoli di richiamo come Superman, Weapons e il nuovo capitolo di The Conjuring. I film arriveranno solo in una fase successiva, quando saranno già disponibili altrove da mesi.
Insomma, la vera sfida per Sky ora è compensare queste assenze. Tra le ipotesi più concrete c’è un possibile rafforzamento dell’asse con Disney, che potrebbe ridefinire l’offerta cinematografica dei prossimi anni senza farci sentire troppo la mancanza delle nuove perdite.
Potrebbe interessarti anche
Una nuova piattaforma sbarca in Italia: serie cult, film campioni d'incassi e sport in diretta. Ecco abbonamenti e prezzi
Da gennaio 2026 HBO Max arriva in Italia: serie cult, film campioni d’incassi e spor...
Netflix e Warner Bros., spunta il retroscena: l’incontro segreto Sarandos-Trump accende la battaglia dei colossi
Un incontro inatteso alla Casa Bianca accende il maxi-affare Netflix-Warner Bros.: T...
Netflix e Warner Bros, la fusione che potrebbe riscrivere per sempre le regole di Hollywood: cosa cambierà
La trattativa esclusiva tra Netflix e Warner Bros. corre verso un accordo storico: u...
Netflix fa il colpaccio con Warner Bros: quali franchise ha 'vinto' il Colosso dello streaming
L'accordo tra Warner e Netflix permette al Colosso dello streaming di mettere le man...
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l'offerta "da medaglia d'oro" di Discovery+ ed Eurosport
A 100 giorni dall'inizio dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 Warner...
V per Vendetta diventa una serie e torna al cinema dopo 20 anni: la maschera della ribellione protagonista di eventi da urlo
HBO e DC Studios uniscono le forze per riportare sullo schermo l’eroe mascherato sim...
Addio Amazon Prime Video, adesso c'è HBO Max: il trailer di The Pitt 2 è adrenalina pura
Il trailer di The Pitt 2 mostra un pronto soccorso sospeso tra silenzi inquietanti e...
Amadeus, la ‘vendetta’ della Rai: “Nessun ritorno” (nonostante Fiorello), l'annuncio ufficiale
La Rai smentisce ufficialmente il ritorno di Amadeus dopo l’addio al Nove: stop alle...