Le nuove serie italiane in arrivo nel 2026: Miriam Leone e Claudia Pandolfi attesissime Svelato il palinsesto delle produzioni Sky Original per il nuovo anno: da Gabriele Muccino a Luca Argentero, ecco i titoli italiani da non perdere.

Il 2026 si preannuncia come un anno di grandi conferme e novità assolute per la serialità italiana su Sky (e in streaming su NOW). Il nuovo palinsesto rivela una strategia che punta su generi diversi, dal dramma familiare al thriller psicologico, fino alla commedia noir, coinvolgendo nomi di primo piano del panorama cinematografico nazionale. Ecco nel dettaglio le produzioni originali italiane che vedremo prossimamente sul set e sugli schermi, appena presentate dai loro protagonisti.

Tutte le serie tv italiane nel 2026 su Sky e NOW

Gucci – Fine dei giochi: l’epopea di Muccino

Diretta da Gabriele Muccino, questa serie in sei episodi è tratta dal memoir di Allegra Gucci "Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia". Il cast vede Miriam Leone nei panni di Patrizia Reggiani, Francesco Scianna in quelli di Maurizio Gucci e Matilda Lutz nel ruolo di Allegra. Attraverso lo sguardo di due donne – Patrizia Reggiani, la donna che ha sposato Maurizio Gucci e che è stata condannata per aver orchestrato il suo assassinio, e Allegra, la figlia che cerca di ricostruire la verità e l’identità della propria famiglia – si consuma un dramma senza tempo: quello di una grande dinastia italiana che, divorata dalla lotta per il potere, ha finito per autodistruggersi. La trama esplora dunque passioni, vendette e ambizioni di potere all’interno della celebre dinastia della moda, culminando nell’omicidio di Maurizio Gucci.

Il Sospetto: il nuovo thriller con Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi è la protagonista di questo thriller in quattro episodi diretto da Mauro Mancini. Ambientato a Viareggio durante il periodo del Carnevale, il racconto segue la diciassettenne Maria: una storia che inizia quando le altre finiscono. Sta difatti per essere arrestato l’assassino di Giada Castucci, la cui morte ha sconvolto Viareggio. Mentre la città si prepara al famoso Carnevale, Maria, diciassettenne timida con problemi d’udito, vorrebbe essere come le altre ragazze, ma ciò che vede all’inizio di questa storia cambia tutto. Maria, infatti, trova un oggetto della vittima nel capanno degli attrezzi, e nasce il dubbio più terribile: l’uomo di cui si fida di più, suo padre, potrebbe essere coinvolto? E il comportamento sempre più nervoso del genitore non fa che aumentare il sospetto. In questo whodunit atipico, Maria affronta segreti, silenzi e sospetti, mentre anche sua madre (Claudia Pandolfi), stimato commissario, vacilla. Nei giorni che precedono il Carnevale, tra maschere e verità nascoste, Maria capirà che tutti ne indossano una… perfino lei.

Quelli che… la mala: la Milano degli anni ’70 e ’80

Un light crime in sei episodi ambientato in una Milano oscura e pericolosa, lontana dall’immagine della "Milano da bere". Diretta da Luca Ribuoli e prodotta da Groenlandia, la serie intreccia le vicende di Charlie, aspirante cabarettista, con l’amicizia con Renato Vallanzasca. Il racconto corale mescola figure reali della malavita con personaggi di finzione in una storia di formazione collettiva.

Fuori Menù: redenzione tra i fornelli

Maurizio Lastrico e Fabio Balsamo sono i protagonisti di questa dramedy in sei episodi diretta da Fabio Paladini e Niccolò Falsetti. Uno chef caduto in disgrazia accetta di dirigere un ristorante sperimentale in carcere, lavorando con una brigata di detenuti senza esperienza. Questa sfida diventerà un’occasione di trasformazione personale e professionale, oltre che un tentativo di ricostruire il rapporto con la figlia.

L’avvocato Ligas: Luca Argentero nella Milano forense

In arrivo il 6 marzo, la serie vede Luca Argentero nei panni di Lorenzo Ligas, un penalista geniale ma controverso di Milano. Anzi, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta (Marina Occhionero), giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile… la sua. Il cast include anche Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger e Flavio Furno.

Rosa Elettrica: Maria Chiara Giannetta in fuga

Dall’8 maggio sarà disponibile questo thriller on-the-run diretto da Davide Marengo e tratto dal romanzo di Giampaolo Simi. Maria Chiara Giannetta interpreta Rosa Valera, un’agente del Nucleo Protezione Testimoni al suo primo incarico: proteggere Cocìss (Francesco Di Napoli), un giovane boss della camorra pentito. I due si ritroveranno soli contro tutti in una fuga disperata per salvarsi la vita.

Nord Sud Ovest Est: la leggenda degli 883 continua

In autunno torna la serie dedicata agli anni d’oro degli 883 con otto nuovi episodi. Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli riprendono i ruoli di Max Pezzali e Mauro Repetto nel momento del loro massimo successo commerciale nel 1993. La stagione racconterà il dietro le quinte della vita da popstar, tra la Milano della moda e il sogno americano, mettendo alla prova la loro amicizia.

Piedone: il ritorno a Napoli con Salvatore Esposito

Salvatore Esposito torna nel 2026 con la seconda stagione della serie Sky Original ambientata a Napoli. L’ispettore Vincenzo Palmieri (Esposito) e la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico) continuano la caccia al boss Eduardo Iodice, dovendo però collaborare con l’ambiguo vicequestore Ruotolo. La serie mescola indagini complesse a momenti di leggerezza, sullo sfondo di una città trasformata dal turismo.

