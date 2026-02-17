Sky Cinema e NOW celebrano Robert Duvall: stasera in tv due film cult e la collezione da recuperare subito Omaggio oggi a Robert Duvall su Sky Cinema Stories con due film iconici

Sky Cinema rende oggi omaggio alla memoria di Robert Duvall, scomparso all’età di 95 anni, con una programmazione speciale su Sky Cinema Stories e una collezione on demand. Difatti per l’occasione oggi, martedì 17 febbraio, alle 18:20 andrà in onda Il Padrino, per il quale Duvall ottenne la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista, mentre alle 21:15 sarà la volta di Un giorno di ordinaria follia, dove recita al fianco di Michael Douglas. Una programmazione, dunque, che offre l’occasione di rivedere due tra i titoli più rappresentativi della sua carriera. Inoltre, sarà disponibile on demand una collezione che includerà (oltre ai titoli già citati) Il Padrino – Parte II, Bullitt e Jack Reacher – La Prova Decisiva.

Due classici con Robert Duvall: Il Padrino e Un giorno di ordinaria follia

Il Padrino (alle 18:20) è il classico di Francis Ford Coppola che segue l’ascesa e le trasformazioni della famiglia Corleone, una delle più influenti organizzazioni criminali italo-americane, tra alleanze, tradimenti e una guerra tra famiglie che cambia per sempre gli equilibri. In questo mondo di potere e fedeltà, Tom Hagen (interpretato da Duvall) è il consigliere e uomo di fiducia della famiglia, figura chiave nei rapporti con l’esterno e nelle decisioni che segnano il destino dei Corleone. Un giorno di ordinaria follia (alle 21:15), invece, racconta la giornata fuori controllo di un uomo comune (Michael Douglas) che, schiacciato da frustrazione e rabbia, attraversa Los Angeles mentre la sua reazione a una serie di piccole e grandi esasperazioni si trasforma in una spirale sempre più pericolosa; Duvall interpreta un poliziotto vicino alla pensione che segue la scia degli eventi e cerca di fermare la situazione prima che degeneri ulteriormente.

Robert Duvall: un grande del cinema

Duvall, attore prolifico con una carriera durata circa 70 anni, era nato a San Diego nel 1931 e aveva alle spalle un percorso tutt’altro che lineare. Cresciuto soprattutto ad Annapolis, vicino all’Accademia Navale, con un padre contrammiraglio spesso lontano per lavoro, raccontò in più occasioni un rapporto familiare non semplice e aspettative che lo avrebbero voluto in Marina. Lui però scelse un’altra strada: dopo il liceo si arruolò nell’esercito e prestò servizio in Corea (senza mai combattere), poi studiò recitazione al Principia College e si perfezionò a New York con Sanford Meisner al Neighborhood Playhouse, dove ebbe compagni di corso come Dustin Hoffman, Gene Hackman e James Caan. Dal teatro newyorkese passò al cinema grazie anche alla stima di Horton Foote, fino al debutto sul grande schermo e a una lunga serie di ruoli che lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili del cinema americano, dal lavoro da caratterista negli anni ’60 (con titoli come Bullitt e Il Grinta) alla consacrazione con Tom Hagen ne Il Padrino, ruolo che gli valse la prima candidatura all’Oscar e che riprese anche ne Il Padrino – Parte II. Tra i riconoscimenti più importanti della carriera resta anche l’Oscar vinto per Un tenero ringraziamento (1983).

