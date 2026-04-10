Gaia e SKT uniscono i mondi in “Tropicalia”, il singolo che profuma d’estate e rivoluzione sonora Il nuovo singolo unisce sonorità brasiliane, influenze UK e pop contemporaneo: “Tropicalia” segna una svolta artistica per SKT.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Ufficio Stampa: OUT LOUD PR

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"Tropicalia" è il nuovo singolo di SKT in collaborazione con GAIA, disponibile da venerdì 10 aprile su tutte le piattaforme digitali. Un brano che nasce dall’incontro spontaneo tra due artisti dal respiro internazionale, capaci di unire mondi musicali diversi in una sintesi originale e contemporanea. Dopo collaborazioni importanti con nomi come Guè e Alborosie, SKT torna con una traccia che amplia il suo linguaggio e ne mette in luce la versatilità. Al centro, un mix di influenze che attraversa generi, identità e confini geografici. "Tropicalia" non è solo una canzone, ma una vera e propria dichiarazione di libertà artistica.

Gaia e SKT, un ponte tra Brasile, UK e Italia: il sound di "Tropicalia"

Il nuovo singolo rappresenta l’incontro tra due percorsi distinti ma sorprendentemente affini. Da un lato GAIA, artista dalla forte identità internazionale, capace di fondere le sue radici brasiliane con il cantautorato italiano; dall’altro SKT, esponente di una nuova scena musicale che mescola sonorità UK con l’anima profonda della sua Calabria.

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Il risultato è una traccia dal respiro globale, che prende ispirazione dall’estetica della Tropicalia brasiliana e la rilegge in chiave moderna. Le influenze si intrecciano in modo fluido: ritmi caldi e avvolgenti, suggestioni bossa nova e una sensibilità pop che rende il brano immediato ma ricco di sfumature. "Tropicalia" si muove così lontano dalle etichette, diventando uno spazio sonoro libero dove tradizione e innovazione convivono senza forzature.

SKT oltre il rap: una nuova fase artistica

Con questo singolo, SKT compie un passo deciso verso una dimensione più completa e personale. Lontano dalle coordinate più rigide dell’urban, l’artista sperimenta nuove forme espressive, affiancando al rap il canto e una scrittura più melodica. L’idea del brano nasce da un incontro casuale con GAIA all’Arena di Verona, dove i due artisti si sono riconosciuti nella reciproca stima. Da lì, la volontà di creare qualcosa di diverso, capace di esplorare nuove sfumature della propria musicalità.

Il suo percorso, del resto, parla di continua evoluzione. Cresciuto a Thornton Heath, nel sud di Londra, da genitori italiani, SKT ha costruito negli anni un’identità sonora ibrida, collaborando con artisti della scena UK e muovendosi tra drill, trap, jazz e pop-rap. Dopo aver consolidato il suo stile, ha scelto di esprimersi anche in italiano, ottenendo un forte riscontro dal pubblico. "Tropicalia" si inserisce perfettamente in questa traiettoria: un brano che non solo amplia i confini del suo sound, ma lo consacra come artista completo, capace di reinventarsi e dialogare con linguaggi musicali diversi.

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