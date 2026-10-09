Skeye, dopo X Factor torna con il nuovo singolo: "Dispiaciuta per l'eliminazione, ma non è una sconfitta. Con 'Amandoti' non ho mancato di rispetto" Dopo l'eliminazione da 'X Factor' non si abbatte e torna con nuova musica: Maria Sara Costanzo, in arte Skeye, riprende in mano la sua musica e pubblica 'ninnananna'. L'intervista per Libero Magazine

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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L’ansia, di notte, Skeye la immagina come una persona seduta nella sua stanza, che non la lascia dormire. È lei la protagonista di ninnananna, il nuovo singolo di Maria Sara Costanzo, uscito venerdì 2 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali per Pirames International. Una ninnananna al contrario, che invece di cullare tiene svegli e trasforma un groviglio di pensieri in una canzone da ascoltare a luci spente.

Classe 2000, originaria di Castelforte, in provincia di Latina, e trasferitasi a Milano per dare una possibilità in più alla sua musica, Skeye è una cantautrice giovane ma con le idee chiare. Lo ha dimostrato a X Factor 2026, dove ha portato nel suo mondo Amandoti dei CCCP, riscrivendone la melodia con un’impronta che viene dagli studi jazz, Cosa mi manchi a fare di Calcutta. Lo conferma oggi con un brano prodotto da Marco Zangirolami, come i precedenti Polaroid e Non ci credo +. Studentessa del CPM Music Institute di Franco Mussida e vincitrice del Premio Lunezia 2025 nella sezione Nuove Proposte, costruisce un pop elettronico dalle sfumature indie folk, con Bon Iver e Novo Amor tra i riferimenti, accanto a Harry Styles e ai Queen che ascoltava da bambina insieme al fratello.

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Con lei abbiamo parlato di notti insonni, di X Factor vissuto come un punto di partenza e non di arrivo, della famiglia che ha sempre creduto in lei e di cosa arriverà dopo "ninnananna". Perché Skeye ha davanti a sé un futuro tutto da scrivere, e ha tutta l’intenzione di prenderlo a piene mani.

Partiamo subito dal singolo ninnananna. Come ti è venuta l’idea di questo brano?

Quando non dormi la notte e hai i pensieri che ti assalgono, ci sono poche cose che puoi fare. Una cosa che faccio solitamente è scrivere. Ho utilizzato quel momento proprio per parlare di quella sensazione, perché l’ansia non mi lasciava stare. Ho immaginato che l’ansia fosse una persona all’interno della stanza che non mi facesse dormire e mi tenesse sveglia. Il titolo ninnananna è un po’ in contrasto con la canzone stessa: anziché farti addormentare, ti tiene sveglia.

Scrivere ti ha aiutato a migliorare quelle notti insonni o non è cambiato niente?

Dire che sia cambiato qualcosa sarebbe troppo, però almeno ne ho parlato e mi sono sfogata. È una cosa che mi ha aiutato più a esternare la sensazione che a gestirla.

Cosa vorresti dire a chi ascolta il brano mentre non riesce a dormire? Siamo in tanti, non sei sola.

Spero semplicemente che col passare del tempo i pensieri possano lasciare spazio al riposo. Non è scontato ed è difficile, soprattutto se sei un soggetto ansioso non ti viene naturale. Secondo me è qualcosa che può migliorare solo con il tempo.

Questo è il terzo brano in cui lavori con Marco Zangirolami. Come vi trovate insieme in studio?

Benissimo, adoro Marco e lui lo sa. Ogni volta che ho un brano pronto, magari dopo la pre-produzione, gli dico sempre: "Fai le tue magie, mi fido di te".

Apriamo una parentesi su X Factor. La tua versione di Amandoti mi è piaciuta un sacco, contrariamente a quello che ha detto Francesco Gabbani. Perché hai cambiato la melodia?

Essendo un talent che nella fase finale si basa principalmente sulle cover, ho scelto di portarne una e di cambiarne la melodia per mostrare il mio approccio. Non farei mai una cover identica all’originale, semplicemente perché mi piace portare i brani nel mio mondo. Non perché l’originale non mi piaccia, ma penso che il mondo sia bello perché è vario: non vedo il motivo di fare una cosa identica a un’altra persona.

Tenere il ritornello identico all’originale è stata una scelta voluta?

Ovviamente quando presenti un pezzo devi fare un richiamo all’originale. Anche nell’improvvisazione jazz si presenta il tema, si passa all’improvvisazione e poi si ritorna sul tema. Vengo da studi jazzistici, quindi per me è una prassi. Il ritorno sul ritornello era necessario, altrimenti mi si sarebbe potuto contestare di aver cambiato melodia al punto da rendere il pezzo irriconoscibile. In quel caso la critica sarebbe stata giustificata, ma per come l’ho fatta non sento di aver mancato di rispetto all’originale. Non ho fatto cose blasfeme con un pezzo così bello, quindi sono tranquilla.

Di questa esperienza cosa ti è rimasto? È così caratterizzante per un artista partecipare a un talent?

Ti dà un’idea di quella che potrebbe essere la tua vita se ce la fai: ti immergi in una dimensione artistica e professionale e ti senti spaesato, ma anche importante in tutto quello che fai dopo. È molto stimolante.

Com’è stato ripartire dopo i Bootcamp? Sei stata felice di tornare alle tue cose?

Subito dopo i Bootcamp sono stata un po’ giù, ma ci sta.

Ti aspettavi l’eliminazione?

Mi è dispiaciuto che la valutazione sia stata basata più sull’arrangiamento che sulla vocalità, però l’ho accettato. A quel punto del percorso i giudici conoscono gli artisti e le loro preferenze, devono fare delle scelte. Non sono rimasta male per l’uscita in sé: sono stata coerente con quello che ho fatto e sono soddisfatta del risultato.

Ti sentiresti di ripetere un’esperienza di questo tipo?

Perché no? Non mi precludo nulla. Nonostante sia uscita, non mi sento sconfitta.

È stato un punto di partenza, non di arrivo.

Esatto, proprio così.

Parliamo del tuo percorso: ti sei trasferita a Milano per dare una chance in più alla tua musica. Cosa ti ha spinto a partire?

Il fatto che, oggettivamente parlando, da dove vengo non avrei concluso molto rimanendo lì. Mio malgrado, perché c’è la mia famiglia a cui sono legatissima e la distanza mi fa stare male ancora oggi, ma niente che un treno non possa risolvere. È un compromesso che ho dovuto accettare, e alla fine Milano mi piace e mi ci sono ambientata.

Il tuo percorso al CPM di Franco Mussida cosa ti sta dando come musicista?

Lo sto ancora frequentando e mi sta dando un sacco di strumenti per scrivere e conoscere la musica in tutte le sue sfaccettature. Mi dà una completezza artistica non scontata.

Il Premio Lunezia che significato ha avuto per te?

È stato un tassello importante. Non avevo mai vinto niente prima, e vedere riconosciuto sia il valore musicale che del testo di un mio brano mi ha dato una grande soddisfazione. Mi ha fatto capire che quello che sto facendo ha un riscontro. Sentirsi gratificati a livello nazionale fa bene e dà una spinta di autostima.

La tua musica è contaminata da mondi apparentemente lontani, come Harry Styles e i Queen. Cosa prendi da ciascuno di loro?

Sono cresciuta con le canzoni dei Queen. Da piccola guardavo i loro concerti insieme a mio fratello e sognavo la loro dimensione live e di spettacolo. Per quanto riguarda Harry Styles, l’ho conosciuto quando avevo dieci anni ai tempi dei One Direction, di cui ero fan sfegatata. Di lui oggi prendo la leggerezza dei brani da solista, mentre i brani dei One Direction continua ad ascoltarli ancora oggi quando voglio calmarmi.

Ti ritrovi di più nella musica dei One Direction o nel percorso solista di Harry Styles?

Nel percorso solista. I One Direction restano una passione legata alla mia infanzia.

Aspirare così in alto non ti fa pretendere troppo da te stessa?

Quello è un sogno molto lontano, non un obiettivo. L’unico obiettivo che mi sono prefissata da sempre è molto semplice: ripagare i miei genitori di tutti i sacrifici che hanno fatto per me. Sono grata a loro al mille per mille per come mi sostengono: non mi hanno mai fatto mancare nulla e mi hanno sempre supportata nella musica. Se un giorno dovessi realizzarmi, lo dovrei principalmente a loro.

Non hai mai avvertito che fossero preoccupati per il tuo futuro? Li hai sempre visti positivi?

Preoccupati sì, ma mi hanno sempre sostenuta. Laddove non arrivavo a crederci io, ci credevano loro, e questo mi ha dato tutta la carica per affrontare il percorso.

In famiglia hai avuto riferimenti musicali che ti hanno influenzata?

Mio papà e mia mamma ascoltano tuttora il cantautorato italiano come Guccini e Stefano Rosso. Ma quello che mi ha segnata di più è stato mio fratello con i Queen. Poi mi sono appassionata alla musica straniera.

Ti piacerebbe cantare in lingua straniera?

Fino a 16-17 anni rinnegavo la musica italiana e scrivevo brani miei in inglese (che probabilmente rimarranno nel dimenticatoio). Poi c’è stato un cambio: ho iniziato ad apprezzare il cantautorato italiano e a portare nelle mie produzioni le sonorità estere che mi piacevano.

Come descriveresti il tuo suono attuale?

È un pop elettronico contaminato, in cui cerco di inserire sfumature indie folk (ispirato a realtà come Bon Iver o Novo Amor). È un genere soffuso, un po’ autunnale, da tazza di tisana e copertina su Netflix.

Cosa arriva dopo ninnananna? Altri singoli, un EP, un live o un disco?

Arriva sicuramente qualcosa, ma non spoilero. Entro la fine dell’anno avrete mie notizie!

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