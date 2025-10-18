Six Kings Slam su Netflix, in finale sempre Sinner-Alcaraz (anche in diretta streaming): quando e a che ora è l'evento In semifinale Jannik ha superato agevolmente Nole Djokovic 6-4 6-2, guadagnandosi l'ennesima finale contro l'acerrimo rivale spagnolo

Alla fine, quando c’è da quagliare, è sempre Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo e l’italiano, rispettivamente numero uno e numero due della classifica ATP sono alla sesta finale uno contro l’altro quest’anno. Ennesima riprova che il duello ai vertici massimi del tennis mondiale per i prossimi anni sarà tra loro due. E non importa che in palio ci sia "solo" la vittoria in un torneo-esibizione come il Six Kings Slam, disponibile in diretta streaming su Netflix. Quando Carlos e Jannik vogliono primeggiare, non ce n’è per nessuno. Ecco dove e quando vedere la finale del Six Kings Slam in streaming con Sinner e Alcaraz in campo.

Ancora e sempre Sinner-Alcaraz in finale

Dopo gli Internazionali di Roma, il Roland Garros, Wimbledon, il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open, in campo ci sono ancora loro. Gli attuali dominatori del tennis mondiale, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si daranno battaglia per aggiudicarsi la finale del torneo-esibizione Six Kings Slam organizzato in Arabia Saudita e disponibile in streaming in diretta su Netflix. Si tratterà di una vera e propria rivincita dell’edizione 2024, terminata col successo del nostro Jannik su Carlos 6(5)–7, 6–3, 6–3.

Entrambi hanno eliminato i rispettivi avversari in due set, potendo risparmiare le energie in vista della finale, in programma alla Diriyah Tennis Arena per questa sera non prima delle 20.30. Alcaraz ha strapazzato Taylor Fritz 6-4 6-2, poi è stato il turno di Sinner su Djokovic, battuto col medesimo punteggio. Per entrambi match da poco più di un’ora. A un anno di distanza si ripete la scena vista nel 2024, ma questa volta è, se possibile, ancora più carica di significato. Ricco montepremi finale per chi alzerà la coppa, con ben 6 milioni di dollari in ballo. 4,5 provenienti direttamente dalla vittoria, a cui si aggiunge il bonus di partecipazione da 1,5 già incassato.

Dove vedere Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in finale al Six Kings Slam in streaming

L’appuntamento per la finale del Six Kings Slam, come detto, è sabato 18 ottobre non prima delle 20.30 in diretta streaming su Netflix. Alle 18.00 la finale per il 3° e 4° posto.

