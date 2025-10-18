Six Kings Slam su Netflix, in finale sempre Sinner-Alcaraz (anche in diretta streaming): quando e a che ora è l'evento
In semifinale Jannik ha superato agevolmente Nole Djokovic 6-4 6-2, guadagnandosi l'ennesima finale contro l'acerrimo rivale spagnolo
Alla fine, quando c’è da quagliare, è sempre Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo e l’italiano, rispettivamente numero uno e numero due della classifica ATP sono alla sesta finale uno contro l’altro quest’anno. Ennesima riprova che il duello ai vertici massimi del tennis mondiale per i prossimi anni sarà tra loro due. E non importa che in palio ci sia "solo" la vittoria in un torneo-esibizione come il Six Kings Slam, disponibile in diretta streaming su Netflix. Quando Carlos e Jannik vogliono primeggiare, non ce n’è per nessuno. Ecco dove e quando vedere la finale del Six Kings Slam in streaming con Sinner e Alcaraz in campo.
Ancora e sempre Sinner-Alcaraz in finale
Dopo gli Internazionali di Roma, il Roland Garros, Wimbledon, il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open, in campo ci sono ancora loro. Gli attuali dominatori del tennis mondiale, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si daranno battaglia per aggiudicarsi la finale del torneo-esibizione Six Kings Slam organizzato in Arabia Saudita e disponibile in streaming in diretta su Netflix. Si tratterà di una vera e propria rivincita dell’edizione 2024, terminata col successo del nostro Jannik su Carlos 6(5)–7, 6–3, 6–3.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Entrambi hanno eliminato i rispettivi avversari in due set, potendo risparmiare le energie in vista della finale, in programma alla Diriyah Tennis Arena per questa sera non prima delle 20.30. Alcaraz ha strapazzato Taylor Fritz 6-4 6-2, poi è stato il turno di Sinner su Djokovic, battuto col medesimo punteggio. Per entrambi match da poco più di un’ora. A un anno di distanza si ripete la scena vista nel 2024, ma questa volta è, se possibile, ancora più carica di significato. Ricco montepremi finale per chi alzerà la coppa, con ben 6 milioni di dollari in ballo. 4,5 provenienti direttamente dalla vittoria, a cui si aggiunge il bonus di partecipazione da 1,5 già incassato.
Dove vedere Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in finale al Six Kings Slam in streaming
L’appuntamento per la finale del Six Kings Slam, come detto, è sabato 18 ottobre non prima delle 20.30 in diretta streaming su Netflix. Alle 18.00 la finale per il 3° e 4° posto.
Potrebbe interessarti anche
Jannik Sinner e il grande tennis del Six Kings Slam sbarcano su Netflix: quando vedere la diretta streaming dell'evento
Il tennista altoatesino torna per il secondo appuntamento del torneo esibizione in A...
Sinner sfida ancora Alcaraz in un evento Netflix senza precedenti
La sfida infinita tra i tennisti Sinner e Alcaraz continuerà su Netflix con il nuovo...
Sinner in Arabia (ancora) senza Laila Hasanovic: cosa ha fatto mentre Jannik è al ‘Six Kings Slam’
La relazione tra il tennista italiano e la modella danese procede a gonfie vele, ma ...
Jannik Sinner, break d’amore con Laila Hasanovic: cosa farà dopo la delusione agli US Open
Il campione italiano è pronto prendersi una pausa dopo le fatiche dell'ultimo torneo...
Sinner, la storia con Laila Hasanovic fa impazzire di gelosia le tifose: i commenti (al veleno) delle fan
La nuova storia d’amore di Jannik Sinner con la modella Laila Hasanovic scatena le f...
Sinner, il gossip che fa tremare Laila Hasanovic: retroscena choc sul 'triangolo' con Alcaraz e Brooks Nader
Pare che i due tennisti siano anche stati rivali in amore: il retroscena sul presunt...
Sinner-Alcaraz, la finale degli Us Open in chiaro gratis: dove vederla in diretta tv. La svolta oltre Sky
Domenica 7 settembre Sinner e Alcaraz si sfidano sul Centrale di Flushing Meadows: t...
Sinner, la verità sul ritiro (e il futuro): la grande rinuncia e la vetta del ranking a rischio. Quando lo rivedremo in tv
Il tennista altoatesino è stato costretto a dare forfait nella finale di Cincinnati,...