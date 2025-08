Sissi 4, anticipazioni quarta stagione: una tragica morte e nuovi intrighi per la principessa La quarta stagione della serie sull'imperatrice d'Austria inizia stasera - 5 agosto - su Canale 5 con il capitolo finale: tutte le anticipazioni.

Dal 1920, anno in cui il primo film muto su Sissi andò in scena, la pellicola sulla principessa Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach ne ha fatta di strada. oltre 30 i film sulla vita della reale, e uno degli ultimi è stata la serie omonima diretta da Sven Bohse, distribuita su Canale 5 a partire da dicembre 2021, e da stasera, martedì 5 agosto in onda sullo stesso canale con la quarta e ultima stagione. Ritroveremo quindi i volti amati dei protagonisti come Dominique Devenport nel ruolo di Elisabetta "Sissi", Imperatrice d’Austria-Ungheria e Jannik Schümann in quello di Franz Joseph I d’Austria. Il serial narra proprio l’amore di questa coppia che si desidera e si sceglie, ed è costantemente combattuta tra problemi personali e lotte di potere. In quest’ultimo capitolo Sissi dovrà affrontare nuove sfide personali e familiari, inclusa la tragica morte del padre e i numerosi problemi con l’eredità di questo e tutti i segreti che scuoteranno la sua vita. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della prima puntata.

Sissi 4, anticipazioni prima puntata: martedì 5 agosto 2025

Nella prima puntata della quarta e ultima stagione di Sissi, in onda stasera su Canale 5, l’imperatrice d’Austria così irrequieta e piena di pensieri cupi, ma anche forte e determinata, dovrà fare i conti con la morte del padre e numerosi segreti. Dopo una brutta caduta da cavallo mentre si trovava a Corfù, infatti, Sissi torna a Possenhofen, dove scopre che il padre, morto per infarto, ha perso tutto scommettendo ai cavalli e il nuovo proprietario della tenuta e il fantino e allevatore Georg Basselet von La Rosée. La principessa, però, non ha intenzione di cedere e sfiderà l’uomo in una gara per riprendersi il terreno. Intanto intorno a lei si consumano passioni e si tessono intrighi: la sorella Sophie Charlotte ha un’infatuazione per Ludwig di Baviera, mentre al fratello Louis viene offerto di diventare ministro della Giustizia, ma questa scelta lo farebbe rinunciare alla donna che ama.

Sissi 4, quante puntate sono e quando vanno in onda

La quarta stagione della serie Sissi è composta da due puntate e va in onda su Canale 5 in due prime serate, ovviamente in prima visione, il 5 e il 6 agosto 2025. Lo show sarà disponibile in streaming e on demand sulla piattaforma di Mediaset Infinity, dove resterà visibile anche dopo la messa in onda.

